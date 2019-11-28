Самый длинный Рождественский пост с 28 ноября начался у православных христиан

В четверг 28 ноября 2019 года у православных христиан начался Рождественский (Филиппов) пост – последний многодневный пост в календарном году.
Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Уже в V-VI веках его упоминают многие церковные западные писатели. Сегодня длительность поста равна 40 дням.
Так как заговенье на пост приходится на день памяти святого апостола Филиппа (27 ноября), то этот пост еще называют Филипповым.
Завершится пост уже в следующем году – накануне Рождества Христова – 6 января 2020 года.
Календарь рождественского поста по дням
Источник: foma.ru
Каждый пост – это особое время, когда мы должны немножко постараться, как в притче о блудном сыне, прийти в себя, если, конечно, мы не хотим, чтобы пост наш прошёл в чисто гастрономическом плане, что духовно мало полезно. Мне по моей должности полагается желать, чтобы мы почувствовали духовный смысл поста. А то, понимаете, каждый год одно и то же. Как Рождественский пост, так звонят с разных радиостанций, телевизионных каналов: "А вот расскажите, что можно есть, что нельзя". Каждый раз одно и то же! Как будто мы в жизнь готовим поросят. Что поросятам можно, чтоб у них морды были здоровые, толстые, чтобы уже к Рождеству, когда мы будем их резать, они были вкусненькие. Цель совсем не в этом.
Но как это донести до человека, если даже по телевизору, какой канал не включит – всё жратва. Здесь жратва, там жратва, каждая передача с утра – всё жрать, жрать. Жрать, вместо того чтоб ту красоту, которую посеял в их сердцах Господь, распространять и на внешний мир, а это было бы естественно. Если бы мы воспитали детей, все бы говорили: "Ах, какие дети! Где вы таких взяли? Как это вы воспитали? Детки, где вы учитесь?". Так по-христиански должно быть. Дети должны быть совсем как Ангелы. А они такие же псы, как и родители. Надо прежде всего ставить задачу вырастить христиан. Об этом думать, молиться, читать, как это сделать, чтоб это получилось. И постом тоже. "Батюшка, вот, благословите…". Обожди, постой, это дети чьи? Я тебя когда-нибудь спрашивал? "Батюшка, благословите автомобиль купить". Когда я покупал автомобиль, я у тебя что, спрашивал? Нет, надо заручиться благословением, чтоб всё было хорошо. Все хотят "хорошо". А с точки зрения христианства "хорошо" – это свою кровь проливать. Ты хочешь "хорошо"? Так это свою кровь проливать. Ты этого хочешь? Вот, задумаемся, посвятим Рождественский пост этому.
Протоиерей Димитрий Смирнов