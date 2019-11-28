Самый длинный Рождественский пост с 28 ноября начался у православных христиан

Это последний многодневный пост в календарном году. Он закончится уже в следующем году – накануне Рождества Христова – 6 января 2020 года.

У православных начался Рождественский пост

В четверг 28 ноября 2019 года у православных христиан начался Рождественский (Филиппов) пост – последний многодневный пост в календарном году.

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Уже в V-VI веках его упоминают многие церковные западные писатели. Сегодня длительность поста равна 40 дням.

Так как заговенье на пост приходится на день памяти святого апостола Филиппа (27 ноября), то этот пост еще называют Филипповым.

Завершится пост уже в следующем году – накануне Рождества Христова – 6 января 2020 года.

Календарь рождественского поста по дням



Источник: foma.ru