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Схватила и грубо бросила на кровать умственно отсталого ребенка медсестра в больнице Иркутска. СК возбудил дело

16:00 28.11.2019 Фото: pixabay.com
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Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, снятая в палате и размещенная в социальных сетях, на которой видно, что медсестра жестоко обращается с ребёнком.

Схватила и грубо бросила на кровать умственно отсталого ребенка медсестра в больнице Иркутска. СК возбудил дело
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком-инвалидом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего).

По версии следствия, с 22 ноября 2019 года в ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» на лечении находился ребенок с инвалидностью в сопровождении младшей медицинской сестры. В больницу они поступили из ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, снятая в палате и размещенная в социальных сетях, на которой видно, что медсестра жестоко обращается с ребёнком. На видео женщина грубо хватает и бросает на кровать беспомощного больного пациента.

В настоящее время следователями СК России допрошен директор дома-интерната, а также медицинская сестра, которая уже отстранена от должности. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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