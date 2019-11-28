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Тысячи желейных медуз устроили пляж в Крыму

16:15 28.11.2019 Фото: Стоп-кадр YouTube.
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Специалисты утверждают, что пляжи атаковали самые крупные медузы Черного и Азовского морей — корнероты.

Тысячи желейных медуз устроили пляж в Крыму
Медузы на крымском побережье

В конце ноября громадное количество медуз выбросило штормом на азовское побережье Крыма. Специалисты утверждают, что пляжи атаковали» самые крупные медузы Черного и Азовского морей — корнероты. Они могут достигать 50−60 сантиметров в диаметре и весить до 10 килограммов.

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От редакции

Мерзость?

Аноним, 28 ноября 2019 16:37
Надо их собирать и засаливать, мариновать.

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