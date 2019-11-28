Тысячи желейных медуз устроили пляж в Крыму

Медузы на крымском побережье

В конце ноября громадное количество медуз выбросило штормом на азовское побережье Крыма. Специалисты утверждают, что пляжи атаковали» самые крупные медузы Черного и Азовского морей — корнероты. Они могут достигать 50−60 сантиметров в диаметре и весить до 10 килограммов.