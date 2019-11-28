Подписал соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом Андрей Травников

одписи под документом 28 ноября поставили Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк

Подписи под документом 28 ноября поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк. Соглашение между правительством Новосибирской области и «Минским тракторным заводом» о дальнейшем долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве, направленном, в том числе, на развитие отрасли сельского хозяйства в регионе было подписано во второй день работы IV Новосибирского агропродовольственного форума.

Среди направлений сотрудничества — повышение эффективности и качества материальных ресурсов для подготовки специалистов и проведения научных исследований сельскохозяйственной техники, повышение технического потенциала агропромышленного комплекса Новосибирской области. Напомним, что ранее, в первый день работы агрофорума, Губернатор подписал два соглашения с производителями сельскохозяйственной техники: ООО «Амазоне» и ОАО «Гомсельмаш».

Соглашение отражает намерения сторон по увеличению объемов поставки продукции, по развитию, расширению кооперационных связей, подчеркнул по итогам подписания документа о сотрудничестве с МТЗ губернатор.

«Продукция МТЗ широко известна и хорошо себя зарекомендовала и у аграриев, и у строителей, и у коммунальщиков. И если еще два десятилетия назад наши сельхозпроизводители были ограничены в выборе, то сегодня существует широчайший ассортимент канадской, европейской, корейской, китайской техники. Тем не менее, продукция минского завода абсолютно конкурентоспособна», — отметил Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что в нашем регионе идет планомерная работа по обновлению парка сельскохозяйственной техники. Только с начала этого года новосибирские сельхозпроизводители приобрели 1498 единиц сельхозтехники (изначально в регионе планировалось приобрести 884 единицы). Таким образом, годовой план уже выполнен на 170%, общая сумма потраченных на новую технику средств составляет 4,9 млрд рублей (по состоянию на 26.11.2019). По данным МТЗ-Сибирь, за предыдущие четыре года новосибирскими аграриями было приобретено 1796 тракторов МТЗ.

В Новосибирской области сегодня действуют меры государственной поддержки сельхозпроизводителей при приобретении ими технических средств и оборудования. С начала 2019 года хозяйствам-покупателям техники для компенсации части затрат перечислено из областного бюджета 897 млн рублей. Меры поддержки предусмотрены утвержденной Правительством региона областной госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Виталий Вовк сообщил, что в следующем году МТЗ планирует создать центральный склад запасных частей: центр расположится в Елабуге, а филиал – в Новосибирске. «Это большой объём, задача стоит, чтобы максимально (быстро) — до трёх суток — в любой точке региона клиент мог получить оригинальную запасную часть», — отметил генеральный директор ОАО «МТЗ».

Перед подписанием соглашения Андрей Травников принял участие в церемонии открытия первого за Уралом фирменного торгово-сервисного центра «МТЗ». Центр будет осуществлять не только реализацию продукции Минского тракторного завода, но и ее гарантийное и сервисное обслуживание. Предусмотрены помещения под склад запасных частей и навесного оборудования, площадка для демонстрации сельхозтехники.

ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» — дочернее предприятие Минского тракторного завода. Торговый дом является одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области: среднегодовая налоговая нагрузка составляет 1,5 млрд рублей.

МТЗ сотрудничает с учебными заведениями нашего региона. Так на базе НГАУ оборудован современный инженерный учебный класс, безвозмездно передан для использования в учебном процессе энергонасыщенный трактор Belarus-3022, проведен ряд семинаров с участием инженеров МТЗ. Также студенты и преподаватели НГАУ имеют возможность проходить производственную практику и стажировки на Минском тракторном заводе.

Напомним, что во время VI Форума регионов России и Беларуси, был подписан план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и Правительством Новосибирской области. Была достигнута договорённость о проведении 39 мероприятий по сотрудничеству в различных сферах: в промышленном производстве и торговле, организации продовольственных ярмарок, в аграрной промышленности и транспортной отрасли, образовании, молодёжной политике, культуре и других отраслях.

Источник: Правительство НСО