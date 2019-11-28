Котолюбивая страна Россия

Россия – страна котов

Свежий опрос ВЦИОМ подтвердил репутацию России как самой котолюбивой страны в мире. [1] Всего же те, кто имеет домашних питомцев, составляют две трети от общего числа российских семей.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, сколько россиян имеют домашних животных, берут ли их с собой в поездки и готовы ли взять питомца из приюта для животных.

Россия является одной из стран с наибольшим количеством семей, в которых проживают домашние питомцы. Согласно международному онлайн-исследованию, проведенному в 2016 г. в 22 странах мира компанией Gfk, эта доля составила 73% наряду с 80% среди населения Мексики и Аргентины, 75% – Бразилии и 70% – США. Причем, если в странах Латинской Америки предпочитают заводить в качестве домашнего питомца собаку (доли их владельцев в Мексике и Аргентине составляют более 60%), то жители России более дружелюбны к кошкам (57%).*

Данные свежего опроса ВЦИОМ подтверждают массовую любовь россиян как кошкам, так и к домашним животным в целом.

Любовь к животным обязательна?

Большинство россиян заявляют, что в их семье есть домашние животные (68%), чаще других — респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (76%), от 35 до 44 лет (72%), от 45 до 59 лет (74%), а также жители сёл (82%). При этом наиболее популярны кошки и собаки. Так, 39% опрошенных ответили, что у них дома есть беспородная кошка, а еще 15% — что породистая. Каждый пятый заявил о наличии беспородной собаки и столько же — породистой (по 19% соответственно).

В меньшей степени распространены сельские домашние животные (они есть у 7% опрошенных), мелкие животные, аквариумные рыбки, декоративные птицы (по 3% соответственно), а также экзотические животные (1%).

О том, что не имеют домашних животных, заявили 32% наших соотечественников. Чаще это пожилые люди в возрасте 60+ (43%), а также жители крупных городов (40% среди проживающих в городах-миллионниках, 46% — в городах с 500-950 тыс. человек, 36% — 100-500 тыс. человек).

Россияне чаще всего заводят домашних животных из любви к ним (20%). При этом почти каждый пятый из тех, у кого есть домашние животные, объяснил появление в своей семье питомца тем, что так захотели дети или внуки (16%), столько же — завели с целью охраны (16%) или для собственного успокоения и/или радости (16%).

Каждый десятый завел питомца для ловли мышей (12%). Столько же приютили или взяли домашнее животное с улицы (11%).

Как находим «пушистых» друзей?

Чаще всего россияне покупают (30%) домашних питомцев или берут с рук друзей или знакомых (30%), хотя 3 года назад наиболее распространенным было их дарение (42% в 2016 г.). Наряду с этим каждый четвертый опрошенный подобрал своего питомца на улице (24% vs 39% в 2016 г.), и чаще других об этом говорили представители молодежной когорты от 18 до 24 лет (39%). В качестве подарка домашнее животное получали 17% опрошенных, чаще – пожилые люди от 60 лет и старше (22%). Среди них также выше доля случаев, когда питомцев подбрасывали или когда животные приходили сами (17% в сравнении с 12% среди тех, у кого в принципе есть домашние животные).

В меньшей степени популярно среди россиян оставлять потомство уже имеющегося питомца (8%) или принимать домашнее животное, ранее проживавшее с родственниками (8%). Еще меньше доля тех, кто брал питомцев из приюта (4%) или оставлял себе животное, изначально взяв на временную «передержку» (2%).

В целом же почти половина опрошенных утверждают, что допускают для себя в будущем взять питомца из приюта для животных (48%). В набольшей степени данная точка распространена среди молодежи 18-24 лет (90%). Поддерживают их в этом и респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (66%), от 35 до 44 лет (56%), а также жители двух столиц (57%).

Другая половина россиян скептически отнеслась к такой идее, 50% респондентов скорее не готовы в будущем брать животное из приюта. Чаще об этом говорили респонденты 45-59 лет (54%), старше 60 лет (75%) и жители городов с населением от 500 до 950 тыс. человек (54%).

В общественный транспорт с питомцем?

Большинство россиян никогда не брали своего питомца в дальние поездки на общественном транспорте (89%). Напротив, имели такой опыт 11% из тех, у кого есть домашние животные. В целом, по мнению большинства из них, пассажиры относятся к попутчикам с животными скорее положительно (58%), а работникам общественного транспорта скорее безразлично (64%). Сами владельцы питомцев в большинстве своем декларируют позитивное отношение к случаям, когда встречают в общественном транспорте пассажиров с домашними животными (52%). Еще 36% говорят о безразличии в этом отношении. Только 9% респондентов, имеющих своих питомцев, воспримут негативно перевозку домашнего животного в общественном транспорте.

Источник: ВЦИОМ