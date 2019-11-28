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Макаревич и Ахеджакова попросили Путина не принимать закон об иностранных агентах

17:45 28.11.2019 Фото: pixabay.com
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Закон назван юридически абсурдным по той причине, что основания и последствия его применения не могут быть предсказаны, а оспорить его применение в суде почти невозможно, и антиконституционным.

Макаревич и Ахеджакова попросили Путина не принимать закон об иностранных агентах
Согласно этому закону, иностранными агентами могут быть признаны физические лица, которые участвуют в создании или распространении сообщений средств массовой информации

Президент России Владимир Путин не должен подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами. С таким призывом к нему обратились участники Конгресса интеллигенции. Обращение опубликовано на сайте общественного движения «За права человека».

Согласно этому закону, иностранными агентами могут быть признаны физические лица, которые участвуют в создании или распространении сообщений средств массовой информации, признанных иностранными агентами. Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.

«Президент не должен подписывать этот закон», — сказано в обращении участников Конгресса интеллигенции.

В нем закон назван юридически абсурдным по той причине, что основания и последствия его применения не могут быть предсказаны, а оспорить его применение в суде почти невозможно, и антиконституционным, потому что ограничивает права граждан получать и распространять информацию свободно и умаляет достоинство человека клеймом иностранного агента.

Среди подписантов — музыкант Андрей Макаревич, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, актер Андрей Смирнов, актриса Лия Ахеджакова, режиссер Владимир Мирзоев, ученый Михаил Гельфанд и многие другие.

Источник: news.rambler.ru

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От редакции

Подпишет?

Новый мэр, 28 ноября 2019 19:50
Конечно подпишит, главная цель сохранить свою власть
Вася, 28 ноября 2019 19:57
НВР:
Давно пора!
Аноним, 28 ноября 2019 20:08
А ты в курсе, что по этому закону ты тоже становишься иностранным агентом? Нет? Ну поздравляю! На то ты и Вася ))
Аноним, 28 ноября 2019 20:09
А ты в курсе, что по этому закону конкретно ты тоже становишься иностранным агентом? Нет? Ну поздравляю! Вася - ты и есть Вася )))
Аноним, 28 ноября 2019 21:50
Кто такой иноагент по-Путински? Это враг народа по-Сталински.

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