Спорт для курильщиков очень опасен

Сигарета не снижает стресс, как считают многие курильщики, а только усиливает тревожность. А вот, бросив курить вы снизите риск развития рака легких на 50%.

Спорт и курение оказывают на человеческое тело противоположные эффекты

Предположение о том, что спорт может нейтрализовать вредные последствия курения, является ошибочным. Об этом сообщил врач-психотерапевт, и.о. заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии столичного департамента здравоохранения Валерий Лыков.

Он подчеркнул, что спорт и курение оказывают на человеческое тело противоположные эффекты.

«Занятия спортом делают тело крепче, улучшают состояние мышц и суставов, активизируют обменные процессы, способствуют лучшему насыщению кислородом. От курения мышцы и суставы становятся хуже, обменные процессы тормозятся, насыщение кислородом замедляется. У многих возникает предположение, что если заниматься спортом, то упражнения будут нейтрализовать вредное действие от никотина, никаких ухудшений не наступит. Это опасное заблуждение», — заявил В.Лыков.

Он пояснил, что нагрузка на органы дыхания и сердце увеличивается, если человек курит.

«Если человек занимается спортом, то нагрузка на органы дыхания еще больше увеличивается, это нужно учитывать при кардионагрузках. Плохо отражается совмещение сигарет и тренировок и на сердечно-сосудистой системе. У заядлого курильщика сосуды сужаются, а при упражнениях нагрузка на сердце увеличивается. Таким образом, шансы на получение сердечно-сосудистых заболеваний только возрастают», — отметил врач.

В.Лыков добавил, что сигарета не снижает стресс, как считают многие курильщики, а только усиливает тревожность. По его словам, после очередной сигареты организм чувствует себя угнетенным от отравления дымом, а недостаток кислорода во время курительного процесса может лишь усилить стресс. Эксперт подчеркнул, что курящие люди больше склонны к тревожно-депрессивным состояниям.

Врач также развенчал миф о том, что вейпы и электронные сигареты помогут бросить курить. Кроме того, отметил он, «легкие», ментоловые и с «пониженным содержанием смол» сигареты так же вредны для здоровья, как и обычные.

«Заявления о безвредности электронных сигарет (ЭСДН) и об их эффективности для отказа от традиционного курения являются самими распространенными рекламными приемами продвижения данного продукта. Способность ЭСДН доставлять никотин в организм пользователя широко варьируется от очень низкой до уровней, сопоставимых с сигаретами. Курение электронных сигарет, вероятно, поможет некоторым курильщикам отказаться от табака, однако для большинства использование ЭСДН обернется сокращением потребления сигарет, а не прекращением курения. Результатом этого становится использование одновременно ЭСДН и сигарет. Что касается «легких» сигарет. В них содержится достаточно никотина для формирования сильной зависимости. К тому же, перейдя на «легкие» сорта, курильщики склонны увеличивать количество выкуриваемых сигарет, сильнее и чаще затягиваться, увеличивая дозу полученного никотина и смол», — заявил В.Лыков.

Он отметил, что бросить курить могут и должны даже курильщики с большим стажем.

«Есть заблуждение, что курильщики с большим стажем не должны бросать курить, так как это вредно для здоровья. Говорят еще, что избавиться от привычки нельзя. Конечно, сигареты причиняют ощутимый вред нашему здоровью, но даже самый заядлый курильщик почувствует изменения в состоянии своего здоровья в лучшую сторону. По результатам исследования ученых и медиков удалось установить, что: спустя три-девять месяцев после отказа от курения дыхательные функции восстанавливаются и повышаются в качестве на 10%; спустя пять лет — в два раза уменьшается риск инфаркта миокарда, который подстерегает почти каждого среднестатистического курильщика; спустя 10 лет с момента отказа от сигарет с раком легких наблюдается та же тенденция, что и с риском инфаркта — возможность его появления уменьшается вдвое», — рассказал врач.

Он подчеркнул, что желающие отказаться от курения могут обратиться за помощью в Центр профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей. Специалисты помогут установить степень выраженности зависимости и подобрать лечение — это могут быть медикаментозное вмешательство или немедикаментозные методы коррекции.

Источник: Агентство Городских Новостей Москва