Самая страшная группа крови: Четвертая группа крови угрожает женщинам раком

Группа крови человека безусловно влияет на его здоровье. Ученые доказали, что самой опасной группой является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.

Люди с 4 группой крови подвержены изменениям мозга

Ученые Гарвардского университета провели ряд массовых исследований, после чего опубликовали статью «Да, ваша группа крови влияет на ваше здоровье».

В этой статье говорится о группах крови людей. Ученые доказали, что самой опасной группой является AB (IV) Rh с отрицательным резусом. В статье также указано, что людей, с такой группой крови на Земле мало – всего 8 процентов.

Особенно ученые отмечают, что у людей с такой группой крови редко бывают дети, а если они и рождаются, то только однополые. Крайне редок случай, говорят специалисты, что у людей, особенно у мужчин, с такой группой рождаются разнополые дети.

Они пишут о женщинах с такой группой крови. По их словам, у них чаще, чем у других выявляются онкологические заболевания.

Группа ученых Университета Вермонта тоже проводила эксперименты, связанные с группами крови. Они установили, что люди с такой группой крови подвержены изменениям мозга, в частности. У них чаще, чем у других фиксируются проблемы с мышлением и памятью.

Они пишут, что у людей с AB Rh— повышен риск развития слабоумия на 82%. Также они чаще подвержены развитию инсультов и деменции.

Люди с AB Rh,— говорят врачи, имеют сниженный иммунитет, они способны впитывать как губка все болезни людей. С которыми они общаются.

По словам эксперта-гематолога врача высшей категории Алексея Портнова. Людям с такой группой необходимо питаться правильно. Он говорит, что им лучше употреблять мясо индейки, кролика или барана, не есть жирного и сливочное масло.

Источник: МедикФорум