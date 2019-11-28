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Софию Ротару замучили травлей

17:08 28.11.2019 Фото: www.instagram.com/sofiarotaru.official/?hl=ru
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В прошлом году артистка единственный раз за все существование «Песни года» не приехала на съемки, и ее разорвали за это в прессе. В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль.

Софию Ротару замучили травлей
София Ротару стала заложником политической ситуации

В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников. Сообщение об этом вызвало бурную реакцию.

— Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки, — рассказал «КП» концертный директор певицы Сергей Лавров. — О каком возвращении речь? Ротару никогда не уходила со сцены. Полгода назад начали продаваться билеты на «Песню года» и на шоу «Легенды Ретро FM». Все эти выступления состоятся в декабре.

Что касается гонораров, то на «Песне года» и на прочих новогодних съемках артисты всегда работали бесплатно, за телевизионные эфиры. В прошлом году артистка единственный раз за все существование «Песни года» не приехала на съемки. На то были объективные причины: на Украине было введено военное положение. В прошлом году певицу разорвали за это в прессе. В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году — ехать или не ехать. Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сестра певицы Лидия Хлябич:

Софии Ротару припомнили интервью ее сестры Лидии Хлябич, которая в 2015 году в беседе с украинским изданием «Бульвар Гордона» заявила, что отдала в АТО машину «Нива» и 120 банок собственноручно приготовленного варенья. Журналистка спросила сестру Ротару: «А София Михайловна в этом участвовала?» — «Она помогала деньгами», — последовал ответ.

— София Михайловна сомневается в правдивости интервью Лиды, — говорит концертный директор певицы Сергей Лавров. — Что же касается высказываний сенаторов, депутатов и блогеров, которые утверждают, что в России Ротару не очень рады… Такое впечатление, что они просто пиарятся на звездном имени. Лучше бы они своими непосредственными делами занимались. Они все утверждают, что Ротару спонсировала войну. Это абсолютная ложь. Они что — лично передавали деньги от нее? У них есть доказательства? София Михайловна — очень миролюбивый человек, она никогда АТО не помогала. Ей есть кого содержать — сын, внуки, сестры. Плюс брат, которому она подарила трактор. Семья большая, надо всех прокормить.

Сестра Ротару Лидия Хлябич,дала эксклюзивный комментарий:

— Мне позвонила журналистка из газеты «Бульвар Гордона», сказала, что хочет написать статью про мою дочь певицу Соню Хлябич, — поделилась сестра Софии Ротару. — Я ни слова про сестру не сказала! Пусть это будет на совести той журналистки. Я не знаю, что она придумала. Я не говорила, что София Михайловна кому-то помогает!

«Эти люди — коршуны»

— Артисты всегда вне политики. Это хамство, что Софию Ротару сейчас так травят. Я за нее всеми руками и ногами, — рассуждает в беседе с «КП» актер Станислав Садальский . — Люди, которые призывают народ не ходить на Ротару, — коршуны. Наоборот я считаю, что надо всячески приветствовать ее гастроли. Ну что хорошего от того, что я например, запрещен на Украине? Не надо учиться плохому у украинцев. Надо наоборот показать пример дружбы и любви. София Ротару — это наша молодость, наша любовь.

Источник: КП

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