Космические платежки: 4800 рублей за услуги ЖКХ в месяц платит мать-одиночка за 15-метровую комнату в Бердске

В бывшем общежитии удобства в коридоре, обшарпанные стены и лестницы. Но начисления за коммуналку, как в элитном жилье. Виной тому «все общее» и нелегальные жильцы. Прокуратура готова проверить.

Жители общежития недоумевают — почему у них такая высокая квартплата

Елена, живущая в 5-этажном доме коридорного типа №94 на ул. Боровой в Бердске, платит за свою 15-метровую комнату 4800 рублей в месяц. В такую сумму обходятся ей жилищные и коммунальные услуги. У соседей ежемесячная коммуналка стоит чуть дешевле. Но в отличие от них на жилплощади Елены прописано три человека — она и двое маленьких детей.

— В октябре я исправно заплатила. В ноябре пока нечем. Я безработная, живу только на детские пособия, — переживает мать-оидночка.

Дом на Боровой — это бывшее общежитие БЭМЗа, которое завод отдал городу еще в середине 1990-х годов. Но до сих пор на входе в единственный подъезд красуется вывеска «Дом молодежи». Между тем, сейчас там проживают не только молодые семьи, но и пенсионеры и асоциальные личности.

За что такие деньги?

Елена и Тамара Карловна добросовестно платят за услуги ЖКХ

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась молодая мама Татьяна Поздеева. Она возмущена тем, что за комнату «в убогом и разваленном общежитии» вынуждена платить за коммуналку огромные деньги.

— Живем в общежитии по адресу: ул. Боровая, 94. За 18 квадратных метров мы платим в месяц 4300 рублей минимум! Это ужас просто. Все бы ничего, но в подъезд страшно зайти, ремонта там не было, наверное, с основания. За что мы платим? Куда обратиться!? Много семей с маленькими детьми живут. Каждый раз, когда иду платить за ЖКХ, что-нибудь да припишут… — рассказала Татьяна, переехавшая в общагу год назад, вспомнив, что за 3-комнатную квартиру она платила в пределах 3000 рублей.

С ней солидарна соседка Лариса, являющаяся старожилом. Она жила здесь еще в советское время, а потом приватизировала комнату. По словам Ларисы, как только Бердский электромеханический завод передал общежитие муниципалитету, оно стало «бесхозным» — с каждым годом только ветшает. А за коммуналку платят все больше и больше. Маломальский порядок в местах общего пользования (туалеты, кухни, душевые, комнаты для умывания) жильцы поддерживают собственными силами. А вот коридоры и лестничные клетки, как и холл на первом этаже с тамбуром, находятся в запущенном состоянии.

Во время экскурсии по этажам, Татьяна показала «все прелести»: облупившиеся стены в подъезде, входную дверь без замка, драные линолеум на полу, отвалившуюся штукатурку в душе. Когда последний раз делали ремонт, никто вспомнить не смог.

Татьяна предполагает, что «переплата» происходит потому, что в комнатах с раковинами, (а они не везде) не устанавливают индивидуальные приборы учета воды. Дескать, они пользуются общими душевыми, туалетами и кухнями. Поэтому показания общедомового счетчика раскидывают на всех прописанных. А живут во многих комнатах гораздо больше людей, особенно в тех, которые собственники сдают квартирантам. Люди платят по нормативу, что значительно дороже.

— Лампочки постоянно выкручивают. Уборщица, ничего не скажу, часто моет подъезд. А вот коридоры, кухни и туалеты мы моем по графику дежурств сами. Каждый этаж закрывают на замок, чтобы посторонние меньше ходили. Компании обычно на подоконнике в подъезде сидят, порой на людей нападают. Все бомжи у нас. В душе вода бежит еле-еле, — рассказала и показала Татьяна.

Космические квитанции

Автор видео Анастасия Солодкова

Лариса продемонстрировала платежки — 4200, 4300, 4700 рублей. И риторически поинтересовалась: «За что такие деньги?». Она выразила общее мнение соседей: на добросовестных плательщиков «вешают» долги тех, кто не платит за услуги ЖКХ. У некоторых жителей имеются долги по 100 тыс. 200 тыс. рублей. За ремонт труб или проводки сантехники и электрики управляющей компании берутся только после предварительной оплаты, рассказали местные жители.

— На нас раскидывают плату за тех, кто живет без прописки. Мы пытались об этом говорить на общем собрании жильцов, но ничего не изменилось. В ноябре нам пришлось заплатить за январь и февраль за вывоз мусора, поэтому и получилось 4722. А в октябре я заплатила за коммунальные услуги 4353 рубля. Мая комната 18 квадратов, но в платежке пишут 24 и 35 метров. Видимо, приписывают общие площади. Но каждый месяц суммы варьируются — никогда не бывает одинаковых, — пытается разобраться в строчках квитанции Лариса.

По ее словам, обещали, что после установки общедомового прибора учета воды плата уменьшится, но ничего не изменилось. Порой отключают воду, но делают перерасчет. На качество отопления люди не жалуются. Хотя опасаются, что из-за открытой входной двери в морозы могут перемерзнуть батареи в холле и дом останется без тепла.

Посчитаем…

Начисления за месяц: вывоз мусора — 187 рублей за двоих, 467 рублей — за электроэнергию, 2938 рублей — за холодную и горячую воду, стоки и отопление, 992 рубля — содержание жилья.

Андрей за 9-метровую комнату, где прописано два человека, платит 3700 рублей в месяц.

Платим, как за элитное жилье

Автор видео Анастасия Солодкова



Тамара Юдаева платит за 18-метровую комнату на третьем этаже 3094 рублей в месяц. В комнате она прописана и живет одна. Квартирка очень уютная, с оборудованной кухней и раковиной. Пенсионерку перевезли из деревни дети, создав комфорт в новом жилье.

— Я считаю, что плачу очень много за коммунальные услуги. Моя дочка в Новосибирске за квартиру площадью 81 квадрат платит 5000 рублей. Все возмущаются. Но в моей секции из 8 комнат платят только двое — я и Света. Поэтому, наверное, так дорого. За что платим? Коридор застелили линолеумом с помойки, в кухне ремонт сами сделали, сосед красил и панели в душе прибил, когда стена упала — складывались, плитку в туалете сами положили, — поделилась Тамара Карловна.

УК: без обмана

Федор Седов, директор управляющей компании «Сибирский стандарт», которая 5 лет назад взяла на обслуживание дом №94 на ул. Боровой, утверждает, что никто коммунальные долги на добросовестных жильцов не «вешает». Каждый собственник платит только за себя и свои метры.

— Начисление производится по тарифу за места общего пользования согласно паспорта дома. Насчитать лишнего невозможно. Есть программа, в которую внесены данные по каждому лицевому счету. Добавить туда какие-либо цифры, даже если бы я захотел, нельзя — программа закрытая, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Федор Геннадьевич.

По его словам, платежи могли вырасти в связи с тем, что региональный оператор начал сейчас взимать за вывоз мусора в начале года, так как собственники жилья решили перейти на прямые платежи. Седов подтвердил, что при отсутствии индивидуальных приборов учета люди платят по нормативу. А с учетом пользования водой и туалетами непрописанных жильцов, услуги ложатся финансовым бременем на соседей — ресурс в любом случае должен быть оплачен.

— Человек может в своей комнате поставить водосчетчик, но ему все равно придется платить за общедомовые нужды — не посчитаешь, сколько воды в душе вылил Иванов или жена Петрова. Поэтому используется другая формула расчета, — прокомментировал Федор Седов.

Он призвал всех жильцов бывшего общежития приходить в офис «Сибирского стандарта» и задать интересующие вопросы специалистам УК:

— Мы можем посмотреть все платежи за 5 лет помесячно, выдать выписку с лицевого счета. Мы объясним, покажем, расскажем всем, кому непонятны платежи. Здесь нет никакого секрета. Десятки раз проверяли и Роспотребнадзор, и ГЖИ, и прокуратура, как делаются начисления. У нас стандартная программа «1С Квартплата», которой пользуется весь город и которая защищена от вмешательства извне. Она считает автоматом.

Сроки и объемы содержания прописаны с учетом пожелания собственников. Они могут проплачивать, например, уборку только лестницы в подъезде, а могут «заказать» мытье коридоров на этажах, туалетов и общих кухонь — суммы будут разные. По лампочкам тоже есть норматив, включенный в тариф. Текущий ремонт в доме обычно делают раз в 8 лет.

— Если они не собирали деньги на текущий ремонт, то им, видимо, и не делали, — полагает руководитель УК.

С отсутствием замка на входной двери Седов пообещал разобраться, но он предполагает, что запор вместе с дверью устанавливала домофонная компания, которой жильцы и платят за содержание. По его мнению, местные жители наверняка видели, как вандалы раскурочили дверь, но не обратились в полицию — потому что им все равно.

Прокурор Бердска Роман Сивак предложил собственникам жилья в доме №94 на ул. Боровой, считающих, что они необоснованно много платят за услуги ЖКХ, обращаться в прокуратуру.

— Обратятся — проверим, жилищную инспекцию привлечем, — заявил Роман Андреевич.

Распределять чужие коммунальные долги на добросовестных плательщиков запрещено законом.

А Елена между тем считает, что управляющая компания мало информирует собственников жилья в доме №94 на ул. Боровой. Видимо, говорит, есть что скрывать…

Автор видео Анастасия Солодкова