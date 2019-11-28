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Отбирал телефон и не давал снимать себя на камеру вызванный на помощь полицейский Искитима

17:25 28.11.2019, Алена Романцова Фото: Скрин видео Антон Богданович
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Житель города пожаловался на действия правоохранителей. Ему отказали в статусе безработного в Центре занятости. Полицейские на место приехали, но не согласились работать на камеру телефона.

Отбирал телефон и не давал снимать себя на камеру вызванный на помощь полицейский Искитима
Полицейский приехал на помощь, но не разрешил себя снимать в Искитиме

Превысил свои полномочия полицейский Искитима, об этом рассказал сайту «Весь Искитим» житель Искитима Антон Богданович. Мужчина пришел в Центр занятости Искитима 27 ноября, чтобы получить статус безработного. Но ему отказали, а объяснений не дали. Тогда Антон Валерьевич вызвал полицейских на защиту. На место приехал участковый Андрей Ильиных. По словам мужчины, он вел себя грубо и даже превысил свои полномочия. Когда Антон его снимал на камеру, тот отобрал телефон и кинул на подоконник.

— Я запросил у них письменный отказ. Но сотрудники отказались мне его предоставить. Тогда я вызвал полицию. Приехал участковый Ильиных. Я в целях своей безопасности и, чтобы не забыть ничего, стал снимать на видео. Но полицейский стал запрещать мне это на повышенных тонах и в грубой форме. Выхватил телефон и бросил на подоконник. Но я имею право снимать по статье конституции 29 часть 4, — рассказал Антон Богданович 28 ноября.

Тогда Антон отказался общаться с участковым, вызвав полицию еще раз. На место приехал старший по званию полицейский Ярослав Киселев. Тот поначалу тоже, по словам Антона Сергеевича, не слушал его и вел себя грубо. Потом он вышел на улицу и через время вернулся. После этого позволил себя снимать на камеру и постарался разобраться в ситуации. Порекомендовал написать письменный запрос для объяснений в отказе.

— Мы продолжили общаться с капитаном Киселевым. Я написал заявление на участкового Ильиных и на сотрудников Центра занятости, — рассказал Антон Богданович.

Также Антон Богданович отметил, что все события были сняты на камеру видеонаблюдения в ЦЗН. Полицейские взяли файлы с камеры и откопировали необходимые документы. После этого Антона Валерьевича пригласили в полицию, где он подписал все необходимые бумаги.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области сайту «Весь Искитим» подтвердили факт обращения Богдановича в полицию.

— Заявление есть от данного гражданина, проводится проверка, — уточнила дежурный офицер 28 ноября.

По рассказу Антона Валерьевича, ему отказали в статусе безработного из-за того, что он не явился в назначенное время. Первый раз он приходил 21 ноября. Ему было назначено встреча на 26 ноября, но он не смог явиться в это врмя и повторно зарегистрировался на сайте «Госуслуги». Антон приехал 27 ноября, при этом заранее позвонил и спросил, можно ли приехать.

— Они вырвали предложение. По ст. 3 закона о безработных это делается в случае, если человек не явился в течение 10 дней, либо в назначенное время, то ему будет отказано, — рассказал Антон Валерьевич.

20 лет Антон Богданович был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимался грузоперевозками. Но из-за ужесточения условий для бизнеса — высоких налогов и сборов («Платон»), повышения цен на бензин, прекратил свою деятельность.

Как только будут известны результаты проверки по факту обращения Антона Валерьевича, редакция опубликует продолжение. Читайте подробности в ближайшее время.

Для справки

Статья 29 Конституции РФ — Конституция РФ:
Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Закон РФ N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Статья 3. Порядок и условия признания граждан безработными:
Не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы службы занятости для предложения им подходящей работы, а также не явившиеся в срок, установленный органами службы занятости для регистрации их в качестве безработных.

Автор видео Антон Богданович.

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От редакции

Можно снимать на видео правоохранителей?

Аноним, 28 ноября 2019 18:51
Пришёл так сказать «статус» получить - ВВП сказал, что у нас самый низкий уровень безработицы ( а он его не услышал)
Когда димон сказал, что денег нет, так 10% инвалидов выздоровели сказочным образом.
А это самого не услышал

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