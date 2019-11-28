Убил из-за меньшей пенсии и утопил в водоеме Новокузнецка пенсионера его ровесник из Бердска

Двое пожилых мужчин совместно распивали смородиновую настойку и вели житейские разговоры на даче. В ходе беседы речь зашла о размере пенсии и выяснилось, что у одного из мужчин она гораздо больше, чем у другого.

После беседы с мужчиной нашёлся и второй пропавший

В октябре текущего года в полицию Новокузнецка поступило заявление о безвестном исчезновении 65-летнего мужчины. Последний раз его видели в садовом обществе, где он проживал в своём доме.

В ходе опроса соседей-дачников выяснилось, что одновременно с разыскиваемым из виду пропал ещё один пожилой садовод.

Оперативники ухватились за эту ниточку и вскоре нашли второго исчезнувшего пенсионера, который, как оказалось, уехал в город Бердск, откуда сам был родом.

После беседы с мужчиной нашёлся и второй пропавший. Его тело подняли из водоёма, расположенного вблизи садового общества.

В Новокузнецком следственном отделе возбудили уголовное дело об умышленном убийстве.

На данный момент установлено, что 21 октября в садовом обществе на территории Куйбышевского района двое пожилых мужчин с положительными характеристиками совместно распивали смородиновую настойку и вели житейские разговоры.

В ходе беседы речь зашла о размере пенсии и выяснилось, что у одного из мужчин она гораздо больше, чем у другого.

На этой почве между ними разгорелся конфликт. Приехавший в Новокузнецк из Бердска несколько раз ударил кулаками своего финансово более благополучного знакомого, и тем самым причинил ему травмы, не совместимые с жизнью.

Осознав, что произошло, мужчина погрузил тело убитого в садовую тачку и сбросил в ближайший водоем.

После этого он принял меры для сокрытия совершённого преступления, что в целом ему и удалось.

Выйти на след злоумышленника и раскрыть преступление удалось лишь благодаря грамотным действиям оперативников.

-Задержанный мужчина на стадии предварительного следствия свою вину признал в полном объёме, — рассказала Сити-н заместитель руководителя СО по г. Новокузнецк Олеся Швец.

Источник: City-N