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Я не хотела ее брать в Москву: Оставила умирать зимой в кустах младенца мать в Подмосковье

19:00 28.11.2019 Фото: стоп-кадр с видео СК РФ
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Малыша обнаружили прохожие, девочка была доставлена в ГБУЗ МО «Раменское ЦРБ», где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Я не хотела ее брать в Москву: Оставила умирать зимой в кустах младенца мать в Подмосковье
Женщина понимала, что ее младенец умрет на холоде

Следователи следственного отдела по городскому округу Раменское ГСУ СК России по Московской области допросили 33-летнюю женщину, которая оставила свою новорожденную дочь на улице. Ей вменяют покушение на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и соответствующее обвинение уже предъявлено. Ролик появился на YouTube 26 ноября.

— Я оставила своего маленького ребенка, грудничка, на улице 24 ноября 2019 года в 19:30. На улице было холодно. Я понимала, что ребенок может умереть, но все равно решила оставить. Я не хотела брать ее в Москву. Я сделала это добровольно, меня к этому никто не подтолкнул. Мы вышли на улицу, и я ее оставила, — заявила женщина, сообщив, что не хотела заниматься воспитанием ребенка.

Малыша обнаружили прохожие, девочка была доставлена в ГБУЗ МО «Раменское ЦРБ», где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. В ближайшее время по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

Напомним, в минувшее воскресенье, 24 ноября, в кустах около жилого дома в поселке Дружба нашли новорожденную девочку.

Автор видео СК России

Источник: Вечерняя Москва

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От редакции

Сошла с ума?

Жители города, 28 ноября 2019 19:55
НВР:
Нет,просто в Москву захотела,их же все русские обкрали!Хотели самостоятельности,да без росиян никак!
Аноним, 28 ноября 2019 20:11
Нет,аборт для нее-великий грех,а убить ребенка уже родившегося-благо,еще одного родит.На Родину,что одну,что другую

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