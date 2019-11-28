Я не хотела ее брать в Москву: Оставила умирать зимой в кустах младенца мать в Подмосковье

Малыша обнаружили прохожие, девочка была доставлена в ГБУЗ МО «Раменское ЦРБ», где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Женщина понимала, что ее младенец умрет на холоде

Следователи следственного отдела по городскому округу Раменское ГСУ СК России по Московской области допросили 33-летнюю женщину, которая оставила свою новорожденную дочь на улице. Ей вменяют покушение на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и соответствующее обвинение уже предъявлено. Ролик появился на YouTube 26 ноября.

— Я оставила своего маленького ребенка, грудничка, на улице 24 ноября 2019 года в 19:30. На улице было холодно. Я понимала, что ребенок может умереть, но все равно решила оставить. Я не хотела брать ее в Москву. Я сделала это добровольно, меня к этому никто не подтолкнул. Мы вышли на улицу, и я ее оставила, — заявила женщина, сообщив, что не хотела заниматься воспитанием ребенка.

Малыша обнаружили прохожие, девочка была доставлена в ГБУЗ МО «Раменское ЦРБ», где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. В ближайшее время по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

Напомним, в минувшее воскресенье, 24 ноября, в кустах около жилого дома в поселке Дружба нашли новорожденную девочку.

Автор видео СК России



Источник: Вечерняя Москва