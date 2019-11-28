Я не хотела ее брать в Москву: Оставила умирать зимой в кустах младенца мать в Подмосковье

Следователи следственного отдела по городскому округу Раменское ГСУ СК России по Московской области допросили 33-летнюю женщину, которая оставила свою новорожденную дочь на улице. Ей вменяют покушение на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и соответствующее обвинение уже предъявлено. Ролик появился на YouTube 26 ноября.
— Я оставила своего маленького ребенка, грудничка, на улице 24 ноября 2019 года в 19:30. На улице было холодно. Я понимала, что ребенок может умереть, но все равно решила оставить. Я не хотела брать ее в Москву. Я сделала это добровольно, меня к этому никто не подтолкнул. Мы вышли на улицу, и я ее оставила, — заявила женщина, сообщив, что не хотела заниматься воспитанием ребенка.
Малыша обнаружили прохожие, девочка была доставлена в ГБУЗ МО «Раменское ЦРБ», где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. В ближайшее время по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.
Напомним, в минувшее воскресенье, 24 ноября, в кустах около жилого дома в поселке Дружба нашли новорожденную девочку.
Автор видео СК России
Источник: Вечерняя Москва
Нет,просто в Москву захотела,их же все русские обкрали!Хотели самостоятельности,да без росиян никак!