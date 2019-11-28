Искусственную елку за 18 млн рублей установили в Кемерове

Высота новой ели вместе с подиумом составляет 25 метров — против 20,5 метра у предыдущей новогодней ёлки. Последнюю устанавливали 11 лет подряд — и она стала ежегодно выходить из строя.

Илья Середюк прокомментировал установку в Кемерове новогодней ели на 18 миллионов

Глава города Кемерово в ходе пресс-конференции, посвящённой подготовке к Новому году, прокомментировал установку на площади Советов дорогой новогодней ели. Эта тема не первый день вызывает бурные обсуждения кемеровчан и даже стала поводом для шуток в программе «Вечерний Ургант».

— Я бы хотел на этом остановиться подробнее, так как это вызывает вопросы у кемеровчан, — пояснил Илья Середюк.

По его словам, высота новой ели вместе с подиумом составляет 25 метров — против 20,5 метра у предыдущей новогодней ёлки. Последнюю устанавливали 11 лет подряд — и она стала ежегодно выходить из строя.

— Почему мы приняли решение поставить в этом году новую ёлку? Разговоры об этом велись давно. Потому что старая ель, купленная 11 лет назад, уже морально устарела. Во-вторых, каждый год нам приходилось увеличивать финансирование на её ремонт … Мы ежегодно тратили на это от 300 000 до 500 000 рублей. По заключению специалистов, которые ремонтировали ель по итогам предыдущего зимнего сезона, 30% ветвей не работало. Её можно было отремонтировать, но она стала бы ещё короче, — рассказал Илья Середюк.

Преимущества новой ели — высокая технологичность, возможность ежедневно менять световые программы — их около 2 000, а также большое количество украшающих дерево светодиодов — 239 000 (в 2,6 раза больше, чем у старой новогодней ели). Кроме того, гарантийный срок дерева составляет пять лет вместо трёх.

— Город обновляется и обновляется во всех сферах — и мы посчитали, что в рамках обновления города должна быть обновлена и новогодняя инфраструктура. В том числе главная новогодняя ель, — отметил глава города.

Он подчеркнул, что 17,99 миллиона — это не самая большая сумма, которую можно было бы заплатить за высокотехнологичное новогоднее дерево. Поставщиком ели выступила московская компания «Ёлкин двор».

— На сайте производителя есть ели и по 29 миллионов, и по 35 миллионов. Но есть и более дешёвые варианты. Аналогичный предыдущей ели вариант обошёлся бы в 6 миллионов рублей. Но мы решили: раз мы идём вперёд, раз приобретаем ель на 10-15 лет, то должны учитывать современные требования к этой конструкции. Поэтому решили приобрести ёлку средней ценовой категории, — резюмировал глава.

Старую ель по просьбе Промышленновского района была передана в соседнюю территорию. Так что в ближайшее время она продолжит радовать кузбассовцев, но уже в другом месте.

Источник: gazeta.a42.ru