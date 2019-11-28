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Впервые за четыре года 100 квартир для бюджетников построят в 2019 году в Новосибирской области

17:20 28.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Общий плановый объем ввода жилья в регионе в 2019 году составляет 1 млн 650 тысяч кв. м, в Сибирском федеральном округе Новосибирская область за 9 месяцев текущего года занимает первое место.

Впервые за четыре года 100 квартир для бюджетников построят в 2019 году в Новосибирской области

Проект минстроя Новосибирской области по строительству служебного жилья впервые включен в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации

В Новосибирской области к концу 2019 года планируется построить 100 квартир для обеспечения служебным жильем отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории региона, а также – ввести более 50 инфраструктурных объектов.

О строительстве в текущем году крупных социальных, спортивных, медицинских объектов, жилья 28 ноября в ходе пресс-конференции рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. В частности он подчеркнул, что работа по развитию инфраструктурных проектов ведется в рамках ряда отраслевых национальных проектов, в числе которых «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Здравоохранение» и другие.

«Общий бюджет министерства строительства Новосибирской области в части реализации национальных проектов в регионе в 2019 году, включая крупные инфраструктурные объекты, составляет порядка 16 млрд рублей, из них 60% составляют федеральные средства. В 2019 году в регионе планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 54 объектов социальной инфраструктуры, в том числе, 46 таких объектов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта – в рамках нацпроектов», – прокомментировал Иван Шмидт.

В текущем году в г. Новосибирске и в районах области построено и завершается строительство 19 школ и детских садов, 30 ФАПов, одного дома культуры, двух спорткомплексов и одного стадиона.

Также министр рассказал об этапах реализации трех крупнейших инфраструктурных проектов региона, отметив, что стройплощадка Многофункциональной ледовой арены полностью готова, активно ведется подготовка свайного основания объекта, пробурена 91 свая. По перинатальному центру строительные работы планируется завершить в 2020 году, после чего объект будет передан под монтаж специализированного медоборудования, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год. Строительная готовность Регионального центра волейбола в настоящее время составляет более 65%, ввод объекта запланирован на 2020 год.

Говоря о возведении жилья отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории региона, Иван Шмидт подчеркнул, что проект минстроя Новосибирской области по строительству служебного жилья впервые включен в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, – это значит, что данным документом, подготовленным новосибирскими проектировщиками, смогут воспользоваться все регионы России.

«В целом в сфере строительства служебного жилья в этом году в регионе совершен прорыв – впервые за последние четыре года в 2019 году планируется обеспечить работников бюджетной сферы в общей сложности 100 квартирами, построенными за счет средств бюджета области», – отметил Иван Шмидт.

Общий плановый объем ввода жилья в регионе в 2019 году составляет 1 млн 650 тысяч кв. м, в Сибирском федеральном округе Новосибирская область за 9 месяцев текущего года занимает первое место, на территории региона сдается 2,1% общей площади жилья по России в целом.

Кроме того, Иван Шмидт в ходе пресс-конференции обозначил перспективы развития строительной отрасли на 2020 год – планируется наращивать темпы строительства объектов соцсферы, запланирован ввод в эксплуатацию 69 новых школ, детсадов, больниц и ФАПов, объектов спорта и культуры, – в том числе с использованием пилотных быстровозводимых проектов. Плановый объем ввода жилья в 2020 году составляет 1,7 млн кв. м.

Для справки

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.

Источник: Правительство НСО

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От редакции

Здорово?

Чекист, 28 ноября 2019 17:27
НВР:
Стыдно 100 на всю область!

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