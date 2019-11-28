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Как выбрать вкусную и «невяжущую» хурму

22:19 28.11.2019 Фото: pxhere.com
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Вяжущей вкус возникает из-за высокого содержания танинов (она, например, есть в дубовой коре). В сладких сортах они тоже присутствуют, но в гораздо меньших количествах.

Как выбрать вкусную и невяжущую хурму
Для того чтобы избавить вяжущую хурму от этого свойства, нужно просто дать ей созреть, для чего ее можно, например, положить в пакет

Как выбрать самую вкусную хурму по внешнему виду? Откуда ее привозят в Россию? Об этом и многом другом рассказали специалисты Роскачества.

На прилавки российских магазинов хурма попадает из Азербайджана и Узбекистана. Несмотря на то, что сортов этой ягоды много, для обычного потребители она делится на два вида – сладкая и та, которая вяжет.

Круглая или продолговатая?

Вяжущей вкус возникает из-за высокого содержания танинов (она, например, есть в дубовой коре). В сладких сортах они тоже присутствуют, но в гораздо меньших количествах. Вяжущие сорта имею вытянутую, коническую форму, а сладкие – более круглые, и даже слегка «приплюснутые».

Однако не спешите гоняться за невяжущей хурмой – у нее есть свои недостатки. Мякоть такой хурмы более твердая, по текстуре она «хрусткая». Вяжущая напротив – мягкая и нежная. Чтобы сделать ее более сладкой и приятной, нужно дать этому сорту хорошо созреть.

«Для того чтобы избавить вяжущую хурму от этого свойства, нужно просто дать ей созреть, для чего ее можно, например, положить в пакет и подержать несколько дней при обычной комнатной температуре. Ускорить процесс созревания может этилен, который активно выделяют яблоки и бананы. Соответственно, если положить в пакет с хурмой подобный фрукт, процесс созревания ускорится», – рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

Очищение

«Для очистки плодов хурмы от пыли и иных загрязнений достаточно помыть их в теплой воде, как обычные фрукты. При этом нежелательно есть плоды с поврежденной кожицей, в трещины которой могут попасть различные вредные микроорганизмы, для того чтобы затем размножиться в сладкой влажной среде», – добавила Ирина Козий.
Источник: МедикФорум
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