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Здоровье / Общество

Поел свининки: из китайца достали более 700 ленточных червей-паразитов

21:33 28.11.2019 Фото: pxhere.com
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Обследование показало, что мозг и легкие китайца битком набиты паразитическими червями, которые пробрались туда из желудочно-кишечной системы через кровоток еще будучи личинками. 

Поел свининки: из китайца достали более 700 ленточных червей паразитов
Черви в мужчине начали формироваться и образовывать кисты, которые прорывались и провоцировали инфекции

Эти паразиты завелись там через месяц после того, как мужчина полакомился сырой свининой. В течение нескольких недель у него наблюдались судорожные приступы и обмороки. 

Более 700 ленточных червей-паразитов Taenia solium были обнаружены в организме 46-летнего китайца Жу Жонгфа через месяц после того, как тот поел сырой свинины. Строительный рабочий из провинции Чжэцзян на востоке страны страдал от регулярных судорожных приступов на протяжении нескольких недель. Когда его все-таки доставили в больницу, у мужчины изо рта шла пена, он терял сознание. Обследование показало, что мозг и легкие китайца битком набиты паразитическими червями, которые пробрались туда из желудочно-кишечной системы через кровоток еще будучи личинками.

Затем черви начали формироваться и образовывать кисты, которые прорывались и провоцировали инфекции. У подвергнувшихся атаке этих червей могут наблюдаться такие симптомы, как хронические головные боли, слепота, судорожные приступы, а также старческое слабоумие, но их может и не возникнуть в течение нескольких лет после проникновения в организм личинок. Особенно опасно, если кисты попадают в мозг или нервную систему, провоцируя инфекцию под названием нейроцистицеркоз.

Китаец заказал в ресторане популярный в этой стране «китайский самовар» хого — посуду, имеющую два дна, в которой нагревается вода. Туда нужно бросать сырые продукты, давать им свариться, доставать и есть. В одном отделении содержатся обычно очень острые приправы, в другом — не такие острые. Судя по всему, китаец не дал свинине, которую он бросил вариться, достаточно времени для приготовления. Лечение пациента продолжается, и пока не ясно, получил ли он какие-либо долговременные повреждения.

Источник: МедикФорум

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