28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

В среднем 63 тысячи рублей хотят получать россияне при рождении ребенка

22:42 28.11.2019 Фото: pxhere.com
0

Среди наиболее распространенных препятствий для рождения первого или еще одного ребенка оказалась нехватка денег, как показал опрос.

В среднем 63 тысячи рублей хотят получать россияне при рождении ребенка
Россияне хотят получать прибавку при рождении ребенка к основному доходу

Результаты недавнего соцопроса показали, что большинство бездетных жителей России хотят завести детей. Но есть факторы, которые их останавливают, в том числе это касается отсутствия материальной базы.

Согласно данным опроса, среди наиболее распространенных препятствий для рождения первого или еще одного ребенка оказались нехватка денег (48%), неудовлетворительные жилищные условия (23%), а также проблемы со здоровьем и различные болезни (22%). Другие причины – отсутствие партнера или разногласия в паре.

Если говорить о деньгах, то россияне назвали примерную сумму, которая должна идти в дополнение к основному доходу для рождения ребенка – это 63 тысячи рублей в среднем. Минимальной суммой участники опроса назвали 20 тысяч рублей в месяц.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы бы родили ребенка, если бы вам заплатили 63 тысячи к основному доходу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Введены новые льготы для сельских жителей
23:55 28-11-2019
Введены новые льготы для сельских жителей
Когда можно стать владельцем чужой недвижимости?
23:16 28-11-2019
Когда можно стать владельцем чужой недвижимости?
Жителя Якутии увезли в реанимацию после ночи с двумя женщинами
22:56 28-11-2019
Жителя Якутии увезли в реанимацию после ночи с двумя женщинами
В среднем 63 тысячи рублей хотят получать россияне при рождении ребенка
22:42 28-11-2019
В среднем 63 тысячи рублей хотят получать россияне при рождении ребенка
Как выбрать вкусную и "невяжущую" хурму
22:19 28-11-2019
Как выбрать вкусную и
Поел свининки: из китайца достали более 700 ленточных червей-паразитов
21:33 28-11-2019
Поел свининки: из китайца достали более 700 ленточных червей-паразитов
Искусственную елку за 18 млн рублей установили в Кемерове 2
19:15 28-11-2019
Искусственную елку за 18 млн рублей установили в Кемерове
Я не хотела ее брать в Москву: Оставила умирать зимой в кустах младенца мать в Подмосковье 2
19:00 28-11-2019
Я не хотела ее брать в Москву: Оставила умирать зимой в кустах младенца мать в Подмосковье
Котолюбивая страна Россия 1
18:15 28-11-2019
Котолюбивая страна Россия
БердскКосмические платежки: 4800 рублей за услуги ЖКХ в месяц платит мать-одиночка за 15-метровую комнату в Бердске 10
18:00 28-11-2019
Космические платежки: 4800 рублей за услуги ЖКХ в месяц платит мать-одиночка за 15-метровую комнату в Бердске