В среднем 63 тысячи рублей хотят получать россияне при рождении ребенка

Среди наиболее распространенных препятствий для рождения первого или еще одного ребенка оказалась нехватка денег, как показал опрос.

Россияне хотят получать прибавку при рождении ребенка к основному доходу

Результаты недавнего соцопроса показали, что большинство бездетных жителей России хотят завести детей. Но есть факторы, которые их останавливают, в том числе это касается отсутствия материальной базы.

Согласно данным опроса, среди наиболее распространенных препятствий для рождения первого или еще одного ребенка оказались нехватка денег (48%), неудовлетворительные жилищные условия (23%), а также проблемы со здоровьем и различные болезни (22%). Другие причины – отсутствие партнера или разногласия в паре.

Если говорить о деньгах, то россияне назвали примерную сумму, которая должна идти в дополнение к основному доходу для рождения ребенка – это 63 тысячи рублей в среднем. Минимальной суммой участники опроса назвали 20 тысяч рублей в месяц.

Источник: МедикФорум