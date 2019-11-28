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Общество / Стиль жизни

Жителя Якутии увезли в реанимацию после ночи с двумя женщинами

22:56 28.11.2019 Фото: pxhere.com
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Прибывшие на место полицейские обнаружили в комнате двух неизвестных женщин, пачку антидепрессантов и упаковку со спрессованным веществом светлого цвета.

Жителя Якутии увезли в реанимацию после ночи с двумя женщинами
Житель Якутии отравился таблетками после ночи в отеле

Житель Якутии попал в больницу после того, как переночевал в компании женщин в московском отеле. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в «Лотте Отеле» на Новинском бульваре. Одного из постояльцев увезли из гостиничного номера на скорой помощи. Прибывшие на место полицейские обнаружили в комнате двух неизвестных женщин, пачку антидепрессантов и упаковку со спрессованным веществом светлого цвета. «26 равных и 16 неравных частей спрессованного вещества», — поясняется в сообщении.

34-летнего пострадавшего доставили в одну из городских больниц. Врачи диагностировали у него отравление таблетками. В настоящее время россиянин находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Отмечается, что все найденные в отеле вещества направлены на лабораторное исследование. Также устанавливаются личности участниц инцидента.

Источник: lenta.ru

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