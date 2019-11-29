Унесло на льдине в море двоих рыбаков-подростков в Свердловской области

Оторвавшуюся льдину прибило к острову на акватории водохранилища, находящегося на расстоянии 500 метров от берега. Рыбаки вышли на остров, угрозы их жизни и здоровью не было.

на Рефтинском водохранилище в п.Рефтинском на льдине оторвались 2 рыбака

В 16-55 поступило сообщение о том, что на Рефтинском водохранилище в п.Рефтинском на льдине оторвались 2 рыбака. К месту происшествия незамедлительно выехали аварийно-спасательные службы.

«Оторвавшуюся льдину прибило к острову на акватории водохранилища, находящегося на расстоянии 500 метров от берега. Рыбаки вышли на остров, угрозы их жизни и здоровью не было. В 16:55 (мест.) к водохранилищу прибыли первые спасательные подразделения. Оценив обстановку было принято решение направить к острову надувную лодку. Спасательная операция длилась менее часа. Пострадавшими оказались два подростка, которые переданы для осмотра бригаде скорой помощи. Медики оценили их состояние как удовлетворительное», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Источник: ural-meridian.ru