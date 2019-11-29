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Забыли вернуть девочку с прогулки на улице воспитатели частного детсада в Подмосковье

08:45 29.11.2019 Фото: pixabay.com
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Девочку обнаружили случайные прохожие и отвели ее в здание детского сада.

Забыли вернуть девочку с прогулки на улице воспитатели частного детсада в Подмосковье
СК проверяет сообщение о забытой на улице девочке в детском саду в Подмосковье

Инцидент произошел в частном детском саду в Клину.
Следователи проверяют информацию о забытой воспитателями частного детского сада в Клину девочке на улице после прогулки. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

Как сообщили в ГСУ, по данным СМИ, девочку обнаружили случайные прохожие и отвели ее в здание детского сада.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в управлении.

Источник: ТАСС

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