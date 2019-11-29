Готовит приз за лучшего снеговика и елку бизнесменам власть Бердска

В целях улучшения внешнего облика города, создания праздничной атмосферы в новогодние и рождественские праздники администрация города Бердска рекомендует организовать праздничное новогоднее оформление объектов потребительского рынка и принять участие в конкурсе на лучшее в 2019 году новогоднее оформление предприятий потребительского рынка.
Участниками конкурса являются юридические лица (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории города Бердска в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
2) лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания;
3) лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания.
При подведении итогов Конкурса учитываются следующие критерии:
1) наружное оформление предприятий;
2) установка и украшение на прилегающих территориях елок, сказочных и новогодних персонажей;
3) наличие ледяных, снежных скульптур, городков, горок;
4) оформление зала для посетителей, оборудование отдела или витрины с новогодним ассортиментом товаров;
5) организация тематических выставок-продаж, дегустаций, проведение праздничных акций в течение декабря.
Заявки принимаются отделом промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации в период с 10 по 20 декабря 2019 года по адресу: ул. М.Горького, 9, каб.5, тел. 2-00-26.
Источник: berdsk.nso.ru