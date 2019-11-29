Готовит приз за лучшего снеговика и елку бизнесменам власть Бердска

В целях улучшения внешнего облика города, создания праздничной атмосферы в новогодние и рождественские праздники мэрия города рекомендует организовать праздничное новогоднее оформление объектов потребительского рынка и принять участие в конкурсе.

В Новый год рекомендуют украшать витрины

В целях улучшения внешнего облика города, создания праздничной атмосферы в новогодние и рождественские праздники администрация города Бердска рекомендует организовать праздничное новогоднее оформление объектов потребительского рынка и принять участие в конкурсе на лучшее в 2019 году новогоднее оформление предприятий потребительского рынка.

Участниками конкурса являются юридические лица (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории города Бердска в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Конкурс проводится по следующим номинациям:



1) лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли;2) лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания;3) лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания.

При подведении итогов Конкурса учитываются следующие критерии:

1) наружное оформление предприятий;

2) установка и украшение на прилегающих территориях елок, сказочных и новогодних персонажей;

3) наличие ледяных, снежных скульптур, городков, горок;

4) оформление зала для посетителей, оборудование отдела или витрины с новогодним ассортиментом товаров;

5) организация тематических выставок-продаж, дегустаций, проведение праздничных акций в течение декабря.

Заявки принимаются отделом промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации в период с 10 по 20 декабря 2019 года по адресу: ул. М.Горького, 9, каб.5, тел. 2-00-26.

Источник: berdsk.nso.ru