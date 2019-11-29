Попала в порно: снимал на камеру осмотр женщин гинеколог в Одессе

На интернет-ресурсе опубликован сборник порнографических видеозаписей с камеры видеонаблюдения, установленной в кабинете гинекологического отделения. В этих видеоматериалах находятся записи с начала 2018 года по апрель 2019 года.

Женщина в Одессе сходила к гинекологу, а попала в порно

В Одесском онкологическом диспансере кабинет УЗИ, где обнаружили скрытую видеокамеру, записи с которой выкладывались на одном из порносайтов, сдавался в аренду с 2010 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщили главный врач диспансера Олег Лукьянчук и представляющий интересы медучреждения юрист Александр Саинчин. Согласно предоставленному ими договору аренды, кабинет, расположенный на 3-м этаже главного корпуса диспансера (в гинекологическом отделении), сдается в аренду с 2010 года Вячеславу Триполко. На дверях указанного кабинета на информационной табличке также значится, что в нем принимает врач высшей категории (с таким же именем и фамилией). Кроме того, написано: «ФОП «Триполко». В 2017 году аренда кабинета была продлена, ежемесячная плата составляет около 7,3 тыс. грн. Собственником кабинета значится Одесский областной совет. По словам Саинчина, другими отношениями, кроме аренды, диспансер и Триполко не связаны, и медучреждение не контролирует работу данного кабинета.

Как утверждает Лукьянчук, из-за скандала репутации онкодиспансера нанесен большой ущерб. «Вначале я подумал, что это чья-то злая шутка. Как гражданин, как врач, я ошарашен», — сказал главврач. Он подчеркнул, что договор об аренде расторгнут, сейчас этот вопрос решается на уровне областного совета. Системный администратор, обеспечивающий работу соответствующего оборудования в диспансере, состоит в штате медучреждения. Но, как утверждает руководство онкодиспансера, он никогда не был в арендованном кабинете. В настоящее время в областном диспансере 35 арендаторов. В связи со случившимся, по словам Лукьянчука, администрация обратится в Фонд госимущества и Одесский областной совет с просьбой о пересмотре условий договоров аренды.

При этом юрист отметил, что медучреждение может быть только инициатором. Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители расследуют факт размещения в интернете видеозаписей гинекологических ультразвуковых исследований пациенток, сделанных в Одесском областном онкологическом диспансере. По факту в ноябре отрыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. В частности, в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что на одном из порносайтов неизвестные распространили видео порнографического характера. На данном видео – заявительница во время проведения процедуры УЗИ в Одесском онкологическом диспансере. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено, что в кабинете врача установлена скрытая камера, которая снимает процедуру УЗИ. При этом пациентам о видеофиксации никто не сообщает. Также установлено, что на указанном интернет-ресурсе опубликован сборник порнографических видеозаписей с этой камеры видеонаблюдения, установленной в кабинете гинекологического отделения. В этих видеоматериалах находятся записи с начала 2018 года по апрель 2019 года. 26 ноября главврач диспансера Олег Лукьянчук заявил, что незаконная видеосъемка гинекологических УЗИ происходила на территории, сдаваемой в аренду.

Источник: unian.net





