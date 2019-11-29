Выжить на грани возможного учили библиотекари Бердска

Книга путешественника Федора Конюхова хранит информацию о том, что помогло ему справиться с испытаниями в одиночном плавании вокруг Антарктиды.

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С книжными новинками познакомила чиновников на аппаратном совещании директор централизованной библиотечной системы Бердска Наталья Рыхторова.

Библиотекарь представила книгу Ильи Рудника «Лидер и люди. Бизнес-коучинг: работать над собой, работать с командой». Она отметила, что в отличии от других книг, эту книгу можно читать и перечитывать. В ней есть интересное свойство: открыв текст на любой странице, вы обязательно найдете что-то познавательное и полезное. Многолетняя практика автора делает книгу бесценным источником информации и отличным практическим руководством для всех, кто стремится улучшить качество своей жизни и добиться профессионального роста, отметила Рыхторова.

Что делать, если ваш ребенок отличается от своих сверстников? А специалисты вместо диагноза разводят руками: «Что вы хотите, такой ребенок…» В своей книге «Такой ребенок» Ольга Морозова, специальный психолог и мама сына с особенностями развития, помогает родителям разобраться в ситуации, обрести уверенность и начать действовать. Она делится своим опытом общения с врачами, проверенными и эффективными упражнениями для развития особых детей и дает советы, как выстоять и выдержать сочувствие и непонимание окружающих и сохранить любовь в семье с необычным малышом.

Закалить характер и испытать свою веру. Каждое путешествие странника-пилигрима, писателя и священника Федора Конюхова — это проверка на прочность силы и духа.

В книге «На грани возможности» — дневниковые записи современного путешественника во время его одиночного плавания вокруг Антарктиды в 2008 году. Тогда, при подходе к ключевой точке — мысу Горн, Конюхов несколько дней провел в условиях сильнейшего шторма и каждый поворот его яхты мог стать последним. В путевых заметках, пропитанных солью суровых вод океана, Федор Конюхов рассказывает о том, что помогло ему преодолеть тяжелые испытания, выжить и поставить мировой рекорд одиночного плавания вокруг Антарктиды.