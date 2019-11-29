Под запретом у гипертоников: какие продукты нельзя есть людям с повышенным давлением

Консервы, соленья и другие продукты, которые могут оказать губительное действие на гипертоническую болезнь, названы в статье.

Томаты в банках и продукты из них содержат много соли, что вредно при гипертонии

На первых этапах гипертония почти никак себя не проявляет, но в случае отсутствия лечения она может привести к инсульту. Вот почему очень важно следить за своим питанием и избегать употребления нежелательных продуктов.

Переработанное мясо. Постарайтесь полностью отказаться от переработанного мяса, которое содержит большое количество соли. Это мясо предварительно коптят, обрабатывают в гриле и подвергают консервации, оно продаётся в виде окороков, колбасы, сосисок и сарделек. Из-за очень высокой концентрации соли, жиров и дополнительных консервантов данный продукт питания опасен для здоровья именно диабетиков.

Замороженная пицца. Ее также следует избегать всеми силами из-за того, что сочетание сыра, жареного мяса, томатного соуса и других дополнительных ингредиентов обильно приправлено солью. В одной порции замороженного сыра или мяса, а также сырной пиццы может содержаться до 700 г натрия, а иногда ещё больше.

Томатные продукты. Томаты в банках и продукты из них содержат много соли, что вредно при гипертонии. Многие томатные пасты, соусы, а также томатный сок и консервированные помидоры тоже богаты натрием. К примеру, в половине чашке классического томатного соуса маринада — 400 мг натрия.

Консервы. При консервации требуется большое количество соли, которая предохраняет пищу от испорченности и позволяет ей храниться долго. Это полезно для пищи, но не для человека, имеющего повышенное артериальное давление. Именно поэтому так любимый многими россиянами солёный огурчик — не лучшая идея при гипертонии.

Куриная кожа и упакованные готовые блюда. Трансжиры естественным образом в небольших количествах встречаются в жирных видах мяса вроде куриной кожи, а также в упакованных продуктах питания. Трансжиры возникают в процессе гидрогенизации, когда жидкое масло насыщается воздухом для создания твердого масла. Трансжиры ослабляют сердце, их нужно избегать, если вы хотите держать артериальное давление под контролем.

Источник: МедикФорум