Может ли бюстгальтер вызвать рак груди?

Если бюстгальтер сильно натирает или мешает, значит, модель или размер подобраны неправильно

Многие женщины стремятся снизить риски рака груди, но относятся ли бюстгальтеры «на косточках» к таким факторам? На этот и многие другие популярные вопросы ответил маммолог из Санкт-Петербурга.

По словам маммолога, тип бюстгальтера, который носит женщина, никак не влияет на развитие рака молочной железы.

«Важно психологическое состояние женщины. Надо выбирать такое белье, чтобы чувствовать себя комфортно. Если бюстгальтер сильно натирает или мешает, значит, модель или размер подобраны неправильно. Но связи между «косточками», тесным бельем и развитием рака груди нет. Другое дело, постоянный стресс от того, что где-то давит или натирает. Как раз он уже играет не последнюю роль в развитии онкологических заболеваний», рассказала петербургский маммолог городского консультативно-диагностического центра №1 №1 Ольга Чебышева.

Самые «вредные» лифчики

Также Ольга Чебышева выступила против ношения популярных моделей push up, которые как бы приподнимают грудь, делая ее визуально больше.

«Пуш-ап» может создавать «парниковый» эффект, способный ускорить развитие воспалительных заболеваний при инфицировании молочной железы».

Как выбрать лифчик, если грудь большая?

Если для маленькой груди бюстгальтер выполняет скорее декоративную функцию, то для большой – это острая необходимость. Здесь важно вбирать модели с широкими бретелями, из натуральных материалов, чтобы они хорошо держали грудь. Поэтому обладательницам пышного бюста стоит отказаться от лифчиков без бретелек.

«При большом размере груди надо обязательно выбирать белье на широких бретельках и с поддерживающим эффектом, чтобы защитить позвоночник и профилактировать маммоптоз», — уточнила маммолог.