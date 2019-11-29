Медицинская справка 086/у по доступной цене в клинике Веритас

В центре «Веритас» вы можете пройти все необходимые обследования, сдать анализы и получить мед справку 086/у. У нас есть все специалисты: терапевт, невропатолог, окулист, отоларинголог, хирург, гинеколог, психиатр и психиатр — нарколог.

Возможность получить справку 086/у всего за 1800 рублей в клинике Веритас

МЕД СПРАВКА 086/у в клинике Веритас включает в себя сведения о перенесенных заболеваниях, диагнозах специалистов, отметки о прививках, результаты лабораторных исследований анализов. Справку предоставляет медицинское учреждение, где пациент проходил медосмотр, заверяется печатью учреждения и печатью врача. Форма справки 086/у утверждена приказом министерства здравоохранения России от 15.12.2014 № 834н.

В нашем центре Вы можете пройти все необходимые обследования, сдать анализы и получить мед справку 086/у. У нас есть все специалисты: терапевт, невропатолог, окулист, отоларинголог, хирург, гинеколог, психиатр и психиатр — нарколог.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:



Флюорография (действующая)

В рамках действующей акции, пациенту предоставляется возможность получить справку 086/у всего за 1800 рублей, Мед. справка + личная мед. книжка для женщин всего за 2250 рублей, Мед. справка + личная мед. книжка для мужчин всего за 2050 руб!

Информация по телефону

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Источник: Раздел Клиники Веритас на сайте Весь Бердск