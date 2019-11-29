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Авторское оформление вашей свадьбы от салона «Гран-При»

09:18 29.11.2019 Фото: Сеть цветочных салонов «Гран-При»
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Если вы ищите сдержанную элегантность, естественную красоту и гармонию, мы будем рады стать частью вашей свадебной команды специалистов.

Авторское оформление вашей свадьбы от салона Гран При
Изящество и стиль вашей свадьбе подарит «Гран-При»

Что такое садовая свадебная флористика?

Это Натурально, современно, легко и торжественно. Садовая флористика подходит парам, которые хотят видеть и чувствовать «воздух» в оформлении своей свадьбы.  Отдают предпочтение уютному, семейному и камерному мероприятию, когда самые близкие рядом.

Меня зовут Анастасия, я занимаюсь свадебной флористикой уже более 5 лет.  Но с цветами я бок о бок с 7 лет, в тот момент моя семья открыла цветочный салон. Именно там я росла и познавала мир цветов.

Более 25 лет нашему семейному цветочному бизнесу, опираясь на многолетний опыт, мы пришли к выводу, что садовая флористика чаще всего откликается в наших сердцах. Именно ее я выбрала в качестве главного стиля для студии FloArt.

Если вы ищите сдержанную элегантность, естественную красоту и гармонию, мы будем рады стать частью вашей команды специалистов.

Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы обсудить все ваши идеи и мечты.

Наши услуги:

  • Изготовление букета невесты
  • Оформление символических церемоний (выездных регистраций)
  • Оформление банкетного зала

+7 (913) 385-63-35

г. Бердск

— Ленина, 27

— Ушакова, 3

Академгородок

— Морской пр-т, 40

Источник: Раздел Сети цветочных салонов «Гран-При» на сайте Весь Бердск

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