Авторское оформление вашей свадьбы от салона «Гран-При»

Что такое садовая свадебная флористика?
Это Натурально, современно, легко и торжественно. Садовая флористика подходит парам, которые хотят видеть и чувствовать «воздух» в оформлении своей свадьбы. Отдают предпочтение уютному, семейному и камерному мероприятию, когда самые близкие рядом.
Меня зовут Анастасия, я занимаюсь свадебной флористикой уже более 5 лет. Но с цветами я бок о бок с 7 лет, в тот момент моя семья открыла цветочный салон. Именно там я росла и познавала мир цветов.
Более 25 лет нашему семейному цветочному бизнесу, опираясь на многолетний опыт, мы пришли к выводу, что садовая флористика чаще всего откликается в наших сердцах. Именно ее я выбрала в качестве главного стиля для студии FloArt.
Если вы ищите сдержанную элегантность, естественную красоту и гармонию, мы будем рады стать частью вашей команды специалистов.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы обсудить все ваши идеи и мечты.
Наши услуги:
- Изготовление букета невесты
- Оформление символических церемоний (выездных регистраций)
- Оформление банкетного зала
г. Бердск
— Ленина, 27
— Ушакова, 3
Академгородок
— Морской пр-т, 40
Источник: Раздел Сети цветочных салонов «Гран-При» на сайте Весь Бердск