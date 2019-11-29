25 лет – это много или мало? Безусловно, нам есть на что оглянуться, нам есть чем гордиться. У нас есть, то что восхищает нас, наших коллег, учеников, родителей, то что является значимым для нас, то что войдёт в историю и останется надолго после нас.

Экономический лицей отметил свое 25- летие

На исходе прошлого века, в далеком 1994 году, 25 лет назад в системе образования нашего города возникло учреждение дополнительного образования детей Экономическая школа.

Она стала предшественницей и колыбелью в которой вызрела идея создания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Экономический лицей.

Идейными вдохновителями и реализаторами создания лицея из учреждения дополнительного образования детей стали: нынешний директор Колмыкова Наталья Владимировна и заместитель директора по учебно-воспитательной работе — Полей Наталья Владимировна.

Экономический лицей –одна из самых молодых образовательных организаций нашего города.

В первый год работы в лицее обучалось чуть более двух десятков человек. На сегодняшний день в лицее учится почти 600.

Скромное здание по адресу: город Бердск улица Комсомольская 29 – это как раз тот самый случай, когда содержание не вполне соответствует форме.

За скромным фасадом скрывается учреждение, которое включает в себя основное образование, внеурочную деятельность, систему непрерывного экономического образования для детей с 6 до 18 лет, реализацию проектов «Школа полного дня», «Сетевое дистанционное обучение», «Специализированные губернаторские классы инженерного и математического направления», Муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми города Бердска, площадку, реализующую три основных направления: мехатроника, робототехника, экономика и предпринимательство и многое другое

Лицей сотрудничает с рядом образовательных организаций города Бердска. Среди которых: школы города, БЭМК, «Перспектива – детский центр дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения», а также с рядом вузов городов Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга

Уже в 27й раз в 2020 году лицей будет проводить Межрегиональный фестиваль «Сибириада. Шаг в мечту», в рамках которого идет олимпиада по предмету экономика, включенная во всероссийский Перечень олимпиад. Победители и призеры олимпиады имеют льготы при зачислении в вузы по экономическим специальностям.

Жизнь в лицее никогда не останавливается: ведутся уроки, проходят занятия во внеурочной деятельности, танцуют дети, занимающиеся ритмикой, параллельно кто-то репетирует, начальная школа выходит после полдника на прогулку, жужжит 3D принтер, старшеклассники поехали на экскурсию, а малыши развешивают кормушки. Чуть позже начнутся занятия школы раннего развития «Экоша» для будущих первоклассников.

Учителя, дети, родители – всё сливается в единый организм. Каждому из работников и учеников лицея понятен и близок процесс работы и жизни нашей организации.

Даже окончив курс обучения, наши выпускники не расстаются с нами, продолжают принимать участие уже в качестве организаторов в проведении Сибириады, проводят занятия со старшеклассниками по профориентации. Есть те, кто выбрал профессию учителя и сейчас работает в лицее.

Многие родители отдают в лицей своих младших, вторых и следующих детей. У нас учатся и работают целые семейства.

Лицей устроен таким образом, что взаимодействие учеников, учителей и родителей происходит независимо от того идут уроки или нет, наступили каникулы или нет, лето или зима, или другое время года, будний день или выходной, работает учитель или в отпуске, а может быть он на больничном, через электронный дневник, сайт лицей, социальные сети или интернет сообщества, все всегда непрерывно находятся в состоянии коммуникации. Всегда есть кто-то, кто знает, кто поможет, кто выслушает.

Чувство единства, солидарности, причастности к общему делу воспитывается у детей уже в начальной школе.

25 лет со дня основания, четвертьвековой юбилей первого звонка и первого выпуска, ученик экономической школы 1994-1995 учебного года, это человек, которому сейчас может быть 43 года!!

25 лет – это много или мало? Безусловно, нам есть на что оглянуться, нам есть чем гордиться. У нас есть, то что восхищает нас, наших коллег, учеников, родителей, то что является значимым для нас, то что войдёт в историю и останется надолго после нас.

На сегодняшний день перед лицеем стоит задача сохранить и приумножить то, что создано за предыдущие годы. Мы живем в третьем десятилетии с надеждой и оптимизмом.

С праздником дорогие друзья! С праздником любимый лицей! Успехов, процветания, побед!

Источник: Раздел Бердского Экономического лицея на сайте Весь Бердск