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Спела гимн России на митинге и получила штраф в 2 тыс. рублей женщина в Архангельске

11:30 29.11.2019 Фото: Википедия
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Судья исследовала доказательства дела и пришла к выводу: они являются достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности Анны Вешкурцевой в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ.

Спела гимн России на митинге и получила штраф в 2 тыс. рублей женщина в Архангельске
Женщина посмела спеть гимн России на митинге

Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина 18 ноября рассмотрела в открытом судебном заседании материалы об административном правонарушении, поступившие из УМВД России по г. Архангельску в отношении Анны Вешкурцевой. Она установила, что согласно протоколу об административном правонарушении около 12 час. 00 мин. женщина организовала в Архангельске на пл. Терехина публичное мероприятие в форме митинга, не являющегося торжественным. При проведении которого она допустила использование государственного символа Российской Федерации – гимна Российской Федерации в нарушение требований статьи 3 ФКЗ РФ от 25.12.2000 «О государственном гимне Российской Федерации».

Судья отметила, что государственный гимн Российской Федерации может исполняться в иных случаях во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями.
А в силу статьи 17.10 КоАП РФ нарушение порядка официального использования Государственного флага Российской Федерации, Государственного герба Российской Федерации или Государственного гимна Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

— Учитывая то, что митинг не является торжественным мероприятием, во время проведения которого может исполняться Государственный гимн Российской Федерации, прихожу к выводу, что в действиях Вешкурцевой А.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ, — огласила постановление о назначении административного наказания судья Уткина.

Стоит отметить, что обстоятельства административного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, представленной на оптическом диске DVD-R, рапортами УУП ОП № 5 УМВД России по г. Архангельску.

— Исследованные при рассмотрении настоящего дела доказательства являются достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности Вешкурцевой А.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную ответственность Вешкурцевой А.В., не установлены. Учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность Вешкурцевой А.В., полагаю необходимым назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 2 000 руб, — постановила судья.


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От редакции

Знаете текст гимна РФ?

Поросёнок Пётр, 29 ноября 2019 12:13
Вот и правильно, что эти холопы себе позволяют? "Родину любить" нужно в строго определённом месте в строго определённые дни и по специальному указу с верху, гимн они там поют без разрешения, так дело не пойдёт!
Аноним, 29 ноября 2019 12:26
И еще под бдительным оком и ухом полиции
Аноним, 29 ноября 2019 12:49
Неправильно подобранный репертуар- пусть поёт «вставай страна огромная»
Вот если на 9 мая к георгиевской ленте добавиться протестная ( скажем с медали за отвагу. Вот это будет что-то!

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