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Оштрафовали за пение гимна России жительницу Архангельска

08:33 29.11.2019
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Женщина исполнила гимн на митинге. Суд выписал ей штраф в 2000 рублей.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Аноним:

Жительницу Архангельска оштрафовали за пение российского гимна. Вот выдержка из постановления судьи Соломбальского районного суда.

6 сентября 2019 в Администрацию МО «Город Архангельск» от Вешкурцевой А.В. поступило уведомление о намерении провести 22.09.2019 с 09 до 15 часов публичное мероприятие в форме митинга в сквере у памятника В.И. Ленину на площади Терехина, с предполагаемым количеством участников до 800 человек.

22.09.2019 около 12 часов 00 минут Вешкурцева А.В. при проведении публичного мероприятия в форме митинга на площади Терехина в городе Архангельске исполняла государственный гимн Российской Федерации.

Учитывая то, что митинг не является торжественным мероприятием, во время проведения которого может исполняться Государственный гимн Российской Федерации, прихожу к выводу, что в действиях Вешкурцевой А.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ.

Обстоятельства административного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, представленной на оптическом диске DVD-R, рапортами УУП ОП № 5 УМВД России по г. Архангельску.

Исследованные при рассмотрении настоящего дела доказательства являются достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности Вешкурцевой А.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.10 КоАП РФ.

Обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную ответственность Вешкурцевой А.В., не установлены.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность Вешкурцевой А.В., полагаю необходимым назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 2 000 руб.

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