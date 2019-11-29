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Форум глухих стартует 29 ноября в Новосибирской области

09:15 29.11.2019 Фото: ИСТР НГТУ НЭТИ
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Участники форума обсудят законы и права для инвалидов, доступность услуг, роль русского жестового языка в образовании глухих, развитие условий для самореализации и адаптации в обществе людей с ОВЗ.

Форум глухих стартует 29 ноября в Новосибирской области
В 2018 году форум собрал более 500 человек

В Новосибирске 29 ноября стартует III Форум глухих «Мы — этот мир!», сообщила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь ИСТР НГТУ НЭТИ Анастасия Засыпкина.

30 ноября и 1 декабря мероприятия форума будут проходить на базе НГТУ НЭТИ, в Институте социальных технологий и реабилитации (пр. К. Маркса, 20, 8 корпус). Участниками форума станут представители органов власти, общественных организаций, творческих и спортивных коллективов. В прошлом году мероприятие собрало более 500 человек, в этом году организаторы ждут еще больше участников.

В ходе форума будет поднято большое количество тем и вопросов, являющихся наиболее актуальными для участников: законы и права для инвалидов, доступность услуг, роль русского жестового языка в образовании глухих, развитие условий для самореализации и адаптации в обществе людей с ОВЗ и многие другие.

Отдельное внимание на форуме будет уделено вопросу трудоустройства. В рамках мероприятия пройдет нетворкинг — площадка, посвященная этой проблеме. Спикером станет Людмила Можейкина, руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству РУМЦ НГТУ НЭТИ.

«В сообществе глухих есть большая нехватка информации, и зачастую много людей не знают о существовании как такового сообщества вообще. Поэтому форум — это уникальная возможность пообщаться, познакомиться, услышать истории успеха тех, кому много чего удалось добиться в мире глухих и в мире слышащих», — комментирует Ольга Варинова, преподаватель русского жестового языка Института социальных технологий и реабилитации НГТУ НЭТИ.

В форуме могут бесплатно принять участие люди с нарушением слуха, специалисты по работе с инвалидами, представители семей глухих, специалисты различных профессий, актуальных для сообщества людей с нарушением слуха, а также все заинтересованные темой мира глухих и русского жестового языка.

На церемонии закрытия оргкомитет III Форума глухих наградит 5 активистов «За вклад в культуру глухих».

Справка

Форум глухих ведет свою историю с 2017 года. Инициатором проведения первого Форума было МБУ «Дом молодежи» Железнодорожного района. Несколько лет на его базе существовал творческий кружок глухих. Осознавая нехватку информации для сообщества глухих, при поддержке Департамента молодежной политики мэрии Новосибирска было принято решение организовать большое мероприятие, которое стало способно сплотить вокруг себя сообщество глухих и слабослышащих людей. Таковым стал этот Форум, который будет проходить в Новосибирске уже в третий раз.

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