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Убили арматурой и дверцей от печи двоих мужчин ученики лицея в Алтайском крае

12:30 29.11.2019 Фото: pixabay.com
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Обвиняемые 15 и 16 лет пришли в дом 52-летнего мужчины с целью разобраться с кражей запасных частей, которые, по мнению подростков, мог похитить знакомый мужчины. Увидев вошедшего в дом 37-летнего гостя хозяина дома, они также стали наносить ему удары.

Убили арматурой и дверцей от печи двоих мужчин ученики лицея в Алтайском крае
Подростки избивали хозяина дома металлической дверцей от печи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних учащихся профессионального лицея в возрасте 15 и 16 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц).

Следствием установлено, что в вечернее время 16 сентября 2019 года обвиняемые пришли в дом 52-летнего местного жителя с целью разобраться с кражей запасных частей, которые, по мнению подростков, мог похитить знакомый мужчины. В ходе ссоры юноши жестоко избили его, причинив множественные травмы, используя в качестве оружия металлическую арматуру. Увидев вошедшего в дом 37-летнего гостя хозяина дома, они также стали наносить ему удары, в том числе металлической дверцей от печи. От полученных травм потерпевшие скончались, а подростки покинули место происшествия.

Следователям при помощи современной криминалистической техники удалось изъять значимые следы с места преступления, благодаря чему в кратчайшие сроки жестокое убийство, совершенное в условиях неочевидности, было раскрыто. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали частично, отрицая факт умысла на причинение смерти потерпевшим. Однако следствием собраны достаточные доказательства, подкрепленные результатами более 50 судебных медико-криминалистических, биологических, комплексных и других экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями, которые свидетельствуют об умышленных действиях подростков. По результатам расследования следователем в органы системы образования направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком

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