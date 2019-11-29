Убили арматурой и дверцей от печи двоих мужчин ученики лицея в Алтайском крае

Обвиняемые 15 и 16 лет пришли в дом 52-летнего мужчины с целью разобраться с кражей запасных частей, которые, по мнению подростков, мог похитить знакомый мужчины. Увидев вошедшего в дом 37-летнего гостя хозяина дома, они также стали наносить ему удары.

Подростки избивали хозяина дома металлической дверцей от печи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних учащихся профессионального лицея в возрасте 15 и 16 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц).

Следствием установлено, что в вечернее время 16 сентября 2019 года обвиняемые пришли в дом 52-летнего местного жителя с целью разобраться с кражей запасных частей, которые, по мнению подростков, мог похитить знакомый мужчины. В ходе ссоры юноши жестоко избили его, причинив множественные травмы, используя в качестве оружия металлическую арматуру. Увидев вошедшего в дом 37-летнего гостя хозяина дома, они также стали наносить ему удары, в том числе металлической дверцей от печи. От полученных травм потерпевшие скончались, а подростки покинули место происшествия.

Следователям при помощи современной криминалистической техники удалось изъять значимые следы с места преступления, благодаря чему в кратчайшие сроки жестокое убийство, совершенное в условиях неочевидности, было раскрыто. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали частично, отрицая факт умысла на причинение смерти потерпевшим. Однако следствием собраны достаточные доказательства, подкрепленные результатами более 50 судебных медико-криминалистических, биологических, комплексных и других экспертиз, показаниями свидетелей и иными следственными действиями, которые свидетельствуют об умышленных действиях подростков. По результатам расследования следователем в органы системы образования направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком