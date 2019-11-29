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Ты псих? Проверят на проблемы с головой учителей школ и вузов в России

12:15 29.11.2019 Фото: pixabay.com
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Депутаты обратили внимание на участившиеся случаи преступлений, совершенных преподавателями в отношении учащихся школ и вузов.

Ты псих? Проверят на проблемы с головой учителей школ и вузов в России
В Госдуму внесли законопроект о психиатрическом освидетельствовании преподавателей

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, которым предлагается обязать преподавателей проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет. Документ опубликован в четверг в электронной базе Госдумы.

«Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти», — говорится в тексте законопроекта.

Депутаты обратили внимание на участившиеся случаи преступлений, совершенных преподавателями в отношении учащихся школ и вузов. «Обязательное психиатрическое освидетельствование как соискателей, так и регулярный (раз в пять лет) психиатрический осмотр преподавателей, должны выполнять превентивную функцию, необходимую для улучшения криминогенной обстановки», — отмечается в документе.

Пакетом законопроектов предлагается внести изменения в федеральные законы «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», «Об образовании в РФ», «О полиции». Законодатели рекомендуют отстранять от работы преподавателей на основании получения от правоохранительных органов сведений о том, что работник образовательного учреждения подвергся уголовному или административному преследованию за правонарушение.

«При привлечении педагогического работника к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности < ...>, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности преследованию за преступления, равно как и административной ответственности за совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не содержащих уголовно наказуемого деяния, — информировать должностных лиц образовательных организаций», — предлагается внести в перечень обязанностей полиции.

По мнению депутатов, принятие проекта закона позволит обеспечить надежную правовую защиту учащихся и исключить негативное влияние на них преподавателей с психическими заболеваниями, а также повысить ответственность руководства образовательных учреждений как среднего, так и высшего профессионального образования за подбор педагогических кадров.

Контекст инициативы
Утром 9 ноября историка и бывшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела нашли в его квартире. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях.

По решению суда историк заключен под стражу сроком на два месяца, сейчас он находится в СИЗО «Кресты».

Источник: ТАСС

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