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Мумию щенка возрастом 18 тысяч лет нашли ученые у реки Индигирка в Якутии

11:45 29.11.2019 Фото: с сайта katun24.ru
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Ученые пока не могут определить, был ли он детенышем позднеплейстоценового волка или одной из самых первых собак. Щенок умер в возрасте двух месяцев. Но его останки прекрасно сохранились: с молочными зубами, усами, ресницами и носом.

Мумию щенка возрастом 18 тысяч лет нашли ученые у реки Индигирка в Якутии
Самую древнюю в мире собаку обнаружили в Сибири

Ученые из Шведского центра палеогенетики (CPG) и российские специалисты из Института прикладной экологии Севера обнаружили мумию неизвестного хищника у реки Индигирки к северо-востоку от Якутска.

Останкам щенка более 18 тысяч лет, при этом они прекрасно сохранились: с молочными зубами, усами, ресницами и носом.

Исследователи установили, что щенок, которого назвали Догором, умер в возрасте двух месяцев, однако причины его смерти определить не удалось. При этом, как сообщает издание Unilad, останки датируются возрастом 18 тысяч лет.

Ученые пока не могут определить, был ли он детенышем позднеплейстоценового волка или одной из самых первых собак, останки которой удалось обнаружить. Поэтому изучение останков продолжается.

По словам Льва Далена, профессора эволюционной генетики, обычно уже первые тесты ДНК помогают понять, к какому подвиду принадлежит животное.

«У шведского центра самый большой в Европе банк ДНК всех собак мира, но в этом случае они не смогли идентифицировать его с первой попытки. <…> Одна из причин, почему возникли трудности, в том, что это животное именно того возраста, когда произошло разделение видов. <…> Волк и собака разделились как виды 15-40 тысяч лет назад», — объяснил он.

Тем не менее авторы исследования настаивают, что Догор — самая древняя собака из обнаруженных на сегодня.

«Представьте себе, этот щенок лежал в этой позе на протяжении 18 тысяч лет, его никто не побеспокоил. Я тщательно удалял грязь, прилипшую к его телу, шаг за шагом, обнаруживая, что его мех замечательно сохранился. А это крайне редко встречается у животных того периода» , — рассказал Сергей Федоров из Северо-Восточного федерального университета, автор снимков Догора.

Мумию щенка возрастом 18 тысяч лет нашли ученые у реки Индигирка в Якутии
Мумию щенка возрастом 18 тысяч лет нашли ученые у реки Индигирка в Якутии

Источник: katun24.ru

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