Требуют вернуть елку на площадь Горького жители Бердска

Главная елка на площади Горького Бердска последний раз находилась в 2015 году

Вернуть главную елку на площадь Горького Бердского просят жители города. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в рубрику «Сообщи свои новости» обратилась Ульяна Веселова. Она приглашает горожан присоединиться к флэшмобу «Верните ёлку на площадь!» Бердчане стараются достучаться до администрации и вернуть новогодний городок на центральную площадь, где он был всегда. Последние четыре года елку устанавливают у кинотеатра «Орион». В соцсети ВКонтакте быстро распространяются посты с хэштегом #вернитеёлкунаплощадь.

— У горожан сложилось мнение, что чиновники перенесли снежный городок, чтобы сделать себе парковку у мэрии. Раньше елка была в центре и ее было видно со всех сторон и с дороги, когда проезжаешь. Так создавалось новогоднее настроение, а теперь ее просто не видно. Нет ощущения праздника. И это просто неправильно, что главная елка не на центральной площади города. И как так получилось, что по площади ездят машины? Почему нельзя перекрыть движение на время праздничных дней?- сказала Ульяна 29 ноября.

Начальник управления культуры Бердска Оксана Мокриенко сказала «Курьер. Среда. Бердск» 29 ноября, что возле «Ориона» новогодний город более безопасен для жителей, а главное для детей.

— С улицы Островского прекрасно видно елку, там точно также живут бердчане. Половина города вообще живет на Микрорайоне, даже больше. Оградить елку и городок на центральной площади, как это нужно, практически невозможно. И дело не в парковке. Я например, пешком хожу с Северного до главной площади каждый день. Многие родители отпускают детей одних в каникулы, а машины выезжают не только от администрации, но и рядом придомовая территория девятиэтажки. Оттуда тоже выезжают. Возле «Ориона» нет таких проездов рядом. И там практически вся территория огорожена.

Оксана Михайловна отметила, что в последние годы изменилась ситуация в обществе. Повысились требования к организации безопасности людей.

— Раньше никто не въезжал в остановки и никто не стрелял ни в школах, ни в училищах. Жизнь меняется и обстановка социальная меняется, к сожалению, не в лучшую сторону, — подчеркнула Оксана Мокриенко.

Горожане все равно надеются, что елку перенесут на центральную площадь.





