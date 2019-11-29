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Требуют вернуть елку на площадь Горького жители Бердска

12:45 29.11.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В соцсети ВКонтакте бердчане распространяют хэштег #вернитеёлкунаплощадь. Власть объяснила: в последние годы изменилась ситуация в обществе. Повысились требования к организации безопасности людей.

Требуют вернуть елку на площадь Горького жители Бердска
Главная елка на площади Горького Бердска последний раз находилась в 2015 году

Вернуть главную елку на площадь Горького Бердского просят жители города. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в рубрику «Сообщи свои новости» обратилась Ульяна Веселова. Она приглашает горожан присоединиться к флэшмобу «Верните ёлку на площадь!» Бердчане стараются достучаться до администрации и вернуть новогодний городок на центральную площадь, где он был всегда. Последние четыре года елку устанавливают у кинотеатра «Орион». В соцсети ВКонтакте быстро распространяются посты с хэштегом #вернитеёлкунаплощадь.

— У горожан сложилось мнение, что чиновники перенесли снежный городок, чтобы сделать себе парковку у мэрии. Раньше елка была в центре и ее было видно со всех сторон и с дороги, когда проезжаешь. Так создавалось новогоднее настроение, а теперь ее просто не видно. Нет ощущения праздника. И это просто неправильно, что главная елка не на центральной площади города. И как так получилось, что по площади ездят машины? Почему нельзя перекрыть движение на время праздничных дней?- сказала Ульяна 29 ноября.

Начальник управления культуры Бердска Оксана Мокриенко сказала «Курьер. Среда. Бердск» 29 ноября, что возле «Ориона» новогодний город более безопасен для жителей, а главное для детей.

— С улицы Островского прекрасно видно елку, там точно также живут бердчане. Половина города вообще живет на Микрорайоне, даже больше. Оградить елку и городок на центральной площади, как это нужно, практически невозможно. И дело не в парковке. Я например, пешком хожу с Северного до главной площади каждый день. Многие родители отпускают детей одних в каникулы, а машины выезжают не только от администрации, но и рядом придомовая территория девятиэтажки. Оттуда тоже выезжают. Возле «Ориона» нет таких проездов рядом. И там практически вся территория огорожена.

Оксана Михайловна отметила, что в последние годы изменилась ситуация в обществе. Повысились требования к организации безопасности людей.

— Раньше никто не въезжал в остановки и никто не стрелял ни в школах, ни в училищах. Жизнь меняется и обстановка социальная меняется, к сожалению, не в лучшую сторону, — подчеркнула Оксана Мокриенко.

Горожане все равно надеются, что елку перенесут на центральную площадь.


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От редакции

Нужно перенести главную елку на площадь Горького?

Аноним, 29 ноября 2019 12:52
НВР:
нет
Аноним, 29 ноября 2019 13:10
НВР:
Обязательно
Аноним, 29 ноября 2019 13:18
"Раньше никто не въезжал в остановки и никто не стрелял ни в школах, ни в училищах. Жизнь меняется и обстановка социальная меняется, к сожалению, не в лучшую сторону".
А какое это имеет отношение к местоположению елки? Понятно, что Мокриенко нужно придумать причину, но не ТАКУЮ же. По этой логике вообще все массовые скопления народа надо запретить, тогда и Мокриенко работы меньше будет.
Вы хоть бы попробовали пойти навстречу жителям! И если на площади кто-нибудь будет стрелять или въезжать в остановки, то в следующем году перенесете обратно - на выселки!

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