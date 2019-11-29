Уехать в Киргизию через Казахстан с 16 декабря можно будет из Бердска

По территории России поезд, по-прежнему, будет следовать через города Рубцовск и Барнаул Алтайского края, но после станции Алтайская сменит обычное направление в Кузбасс на Новосибирскую область.

Поезд из Киргизии в Сибирь вместо Новокузнецка будет прибывать в Новосибирск

Пассажирский поезд Бишкек (Киргизия) — Новокузнецк, проходящий через Казахстан, с 16 декабря (по местному времени, или 15 декабря по Москве) изменит конечную станцию в России на Новосибирск, следует из материалов «Яндекс.Расписаний».

Маршрут поезда по территории Киргизии не изменится. В Казахстане добавится двухминутная стоянка на станции Кошкентал, одну техническую остановку в Кулакшино заменят на две другие — в Арганаты и Береке.

По территории России поезд, по-прежнему, будет следовать через города Рубцовск и Барнаул Алтайского края, но после станции Алтайская сменит обычное направление в Кузбасс на Новосибирскую область. В Новосибирской области остановки предусмотрены в городах Черепаново, Искитим, Бердск, а также на станции Сеятель в Новосибирске. Конечная станция — Новосибирск-Главный.

Источник: Интерфакс