Замуровали кошек: Бьют окна в подвале соседнего дома ради кормежки котов зоозащитники в Бердске

Живущие в подвала кошки портят теплоизоляцию труб

Жительница дома №118 по ул. Красная Сибирь Елена тревожится за кошек, которых, по ее словам, замуровали в подвале соседнего дома.

— Мы все лето подкармливали кошек, живших в подвале дома №11А на ул. Рогачева. Когда наступила зима, все закупорили. Мы ходили в диспетчерскую управляющей компании «Сибирский стандарт», нам давали ключи. И мы всех кошек оттуда выгнали. Но недавно выяснилось, что в подвале остался кот, может, не один. Муж мой фонариком светил, видел, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена 28 ноября.

Она отметила, что сейчас ей ключи от подвала в УК не дают. Зоозащитница хочет поймать подвальных котов, чтобы они, замурованные, не умерли от голода:



— Все отверстия в подвале закрыты. Но идет какое-то противостояние — нас не пускают, договориться о том, чтобы поставить кошколовку, не удается. Я понимаю, что мы всем уже надоели. Но бабушки в обморок падают, мне звонят. А сделать я ничего не могу…

Директор УК «Сибирский стандарт» Федор Седов не возражает, чтобы Елена забрала котов (если они действительно есть) из подвала к себе домой. Зоозащитники, переживая за животных, не отдают себе отчет в том, что коты в клочья рвут тепловую изоляцию, а собственникам жилья приходится платить дополнительные деньги за восстановление при подготовке к зиме, считает Седов.

— Для меня это новость — что кто-то поселил в подвале котов. Это необитаемое техническое помещение. Двери и окна в подвале закрыты постоянно. Раз в неделю мы делаем сверку ключей и проверяем наличие замков на чердаках и подвалах, как требует антитеррористическое законодательство. Я сомневаюсь, что сердобольные граждане могут свободно проникнуть в подвал, чтобы кормить котов, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Федор Геннадьевич.

Он пообещал дать задание своим подчиненным, чтобы проверить подвал в доме №11А на наличие животных. Если они там есть, их поймают и отдадут зоозащитникам, ежели те готовы взять. В противном случае их просто выпустят на улицу.

Председатель совета дома №11А на ул. Рогачева Елена Курандина возмущена тем, что «творят зоозащитники».

— Неделю назад я увидела, что женщина из соседнего дома кормит кошек у нашего подъезда. Я спросила, зачем она это делает. Я на нее заругалась: чтобы ее тут больше не было. Предложила ей забрать кошку и кормить у себя дома. Она сказала, что и так собирает котов со всего города. А у нас в подвале блохи завелись! — поведала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Максимовна.

По ее словам, недавно мастер пришел в подвал устранять аварийную ситуацию, но не смог приступить к работа — подвал кишит блохами.

— Как так! У нас 2 года назад делали капитальный ремонт в подвале. Там все сделано от и до — жить можно. Я заказала травлю блох. И предупредила об этом зоозащитницу. Но ее, похоже, и в своем доме на Красной Сибири «гоняют», — рассуждает председатель совета дома.

Она знает о том, что и жители ее дома тоже подкармливают обитателей подвала — суют еду в окошко. Точнее в разбитое стекло. Елена Максимовна после этого попросила мастера проверить подвал на предмет кошек вместе с зоозащитниками и застеклить окна заново. Животных не нашли. Стекла вставили.

— И представляете, мне позавчера соседи рассказали: со стороны 118-го дома идет женщина, берет кирпич и разбивает окно в нашем подвале! Василий Павлович из нашего дома как раз с машиной возился во дворе и видел все это. Он возмутился: что ты делаешь! Она убежала. Это что за напасть на наш дом? — возмущению Елены Курандиной нет предела.

Окна пришлось опять застеклить — за счет собственников. Акт о замене стекол в подвале председатель совета дома подписала 27 ноября. И с ужасом ждет, когда кошатники снова нападут на ее дом.

— Если вы так любите кошек, что портите чужое имущество, забирайте их себе в квартиру. Но не надо их подкармливать в моем доме! Крысы не дремлют. Бесит, когда кормят голубей, разносчиков заразы, животных прямо во дворе или того хуже в подвале. Я за свой дом буду бороться! У нас живут нормальные адекватные люди, которые не хотят ни блох, ни крыс, ни кошек в подвале. Я этого не позволю, — категорична Курандина.