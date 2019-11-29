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Инъекция кетамина борется c алкогольной зависимостью

13:07 29.11.2019 Фото: pixabay.com
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В мозге запускаются процессы, которые формируют память о вознаграждении. На третий день треть добровольцев сделали инъекцию кетамина, который воздействует на систему вознаграждения, препятствуя формированию длительной зависимости.

Инъекция кетамина борется c алкогольной зависимостью
Найден метод борьбы с алкогольной зависимостью
Сюжет: Алкоголизм
Инъекция кетамина борется c алкогольной зависимостью

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Одноразовая доза кетамина может помочь сократить употребление алкоголя. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, полученные данные кратко излагаются в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

В эксперименте приняли участие 90 человек, склонных употреблять спиртные напитки. Они выпивали 74 единицы алкоголя в неделю (одна единица равна 10 граммам чистого спирта), что в пять раз больше рекомендуемого лимита. Участникам дали стакан пива и сказали, что они могут выпить его после выполнения задания. Добровольцы оценили свое желание выпить, а также ранжировали уровень ожидаемого удовольствия, когда им показывали изображения различных алкогольных напитков.

В один день участникам было позволено выпить пива, в другой день их лишили напитка. Известно, что при этом в мозге запускаются процессы, которые формируют память о вознаграждении. Однако на третий день треть добровольцев сделали инъекцию кетамина, который воздействует на систему вознаграждения, препятствуя формированию длительной зависимости. Результаты 10-дневных наблюдений подтвердили, что средство уменьшало желание пить спиртное. Эффект сохранялся в течение девяти месяцев наблюдения.

Источник: lenta.ru

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