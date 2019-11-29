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Изготоняли бесов: Засунули кляп в рот и забили плеткой до смерти 9-летнего мальчика родители в Екатеринбурге

13:00 29.11.2019
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Смерть ребенка имела насильственный характер. Сейчас сотрудники силовых ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего. Одна из основных версий, убийство «на религиозной почве».

Изготоняли бесов: Засунули кляп в рот и забили плеткой до смерти 9 летнего мальчика родители в Екатеринбурге
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Сегодня утром на Юго-Западе Екатеринбурга обнаружили тело девятилетнего мальчика, который, предварительно, является гражданином Беларуси. Это Znak.com подтвердили несколько источников в различных силовых ведомствах, добавив, что смерть ребенка имела насильственный характер. Сейчас сотрудники силовых ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего. Одна из основных версий, убийство «на религиозной почве».

Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождения родителей ребенка. По состоянию на утро отец еще не был задержан, добавил информированный собеседник.

По данным источников газеты «Комсомольская правда — Екатеринбург», девятилетний мальчик погиб от того, что его сначала били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а потом засунули в рот кляп. «При обыске в квартире была найдена библия. Но самое страшное, что во всем этом ритуале предположительно участвовал отец ребенка. Возможно, действовала секта», — сказал собеседник издания.

По его данным, ребенок был убит в квартире матери в Чкаловском районе города, после чего его тело было перевезено в Ленинский район, где было закопано в районе лесопарка.

По данным газеты, мать мальчика, гражданка Белоруссии, уехала на Родину. «Наводку на нее дала сестра женщины, — продолжает источник „КП-Урал“. — Именно она сообщила о пропаже ребенка. Предположительно у семьи есть еще дети».

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили Znak.com, что пока информации о данном инциденте у них нет. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг изложенные сведения, отметив при этом, что всему свое время.

Источник: znak.com

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