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Минтруд: 31 декабря не будет выходным днем

13:15 29.11.2019
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Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха. Также предоставить работнику выходной 31 декабря можно как день отпуска.

Минтруд: 31 декабря не будет выходным днем
Минтруд объяснил, почему 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным

Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Сейчас это (превратить 31 декабря в выходной — прим. ТАСС) может сделать каждый работодатель. Правительство свое решение приняло заблаговременно. Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы. Именно в этой связи действует порядок работы, которым правительство — обычно в октябре — принимает решение о переносе (выходных дней — прим. ТАСС) на следующий год, чтобы все выстроили свои графики. Поэтому централизованное решение просто принять невозможно», — объяснил министр.

Ранее замглавы Роструда Иван Шкловец рассказал ТАСС, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха. Также предоставить работнику выходной 31 декабря можно как день отпуска: ежегодного, если это было предусмотрено графиком или при наличии неиспользованных дней, либо без сохранения зарплаты, т.е. за свой счет. Кроме того, сотрудник может взять отгул на последний день года за ранее отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день.

В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на один час.

Источник: ТАСС

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31 декабря должен быть выходным днем?

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