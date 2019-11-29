В бараке с обрушенным потолком живет семья с больным ребенком в Новосибирске. СК возбудил дело

Местные власти отказываются признать дом аварийным и переселить граждан в пригодное жилье. Единственное, что было предложено семье в качестве альтернативного варианта – квартира в соседнем доме, которая по своему состоянию мало отличается от предыдущей.

Малоимущая семья, вынуждена жить в непригодном бараке с тяжелобольным ребенком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области после проведения всесторонней и объективной проверки обстоятельств, озвученных в эфире одного из федеральных каналов о нарушении жилищных прав семьи, проживающей на территории Кировского района города Новосибирска, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья).

В сюжете телеканала было рассказано, что малоимущая семья, вынуждена жить в непригодном бараке с тяжелобольным ребенком, один из родителей с недавнего времени борется с онкологическим заболеванием. В одной из комнат квартиры недавно обрушился потолок, и жильцы подперли его деревянной балкой. В помещении постоянно сыро, имеются дыры в стенах, а также многочисленные очаги плесени. В доме ни разу не проводился капитальный ремонт, из-за чего жильцы опасаются за свою жизнь. Однако местные власти отказываются признать дом аварийным и переселить граждан в пригодное жилье.

Единственное, что было предложено семье в качестве альтернативного варианта, – квартира в соседнем доме, которая по своему состоянию мало отличается от предыдущей. В то же время семья имеет полное право на получение новой квартиры как малообеспеченная, но в списке очередников на достойное жилье её нет до сих пор.

В рамках расследования уголовного дела в администрации Кировского района проведена выемка документов, имеющих значение для уголовного дела, допрашиваются в качестве свидетелей работники управляющей компании и администрации района, а также выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены председателем Следственного комитета России на контроль в центральном аппарате ведомства.

Источник: Следком