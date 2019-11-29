Обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу Россия

До 20-й минуты встречи национальная сборная уступала в счете бразильцам. Противник россиян определится по итогу матча между Италией и Швейцарией.

Волейбол или футбол на пляже это весело

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.

Игра проходила в парагвайской столице Асуньсон и завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Михаила Лихачева.

До конца второго периода российская сборная уступала бразильцам со счетом 1:3. Первый гол забил Федор Земсков на второй минуте матча. На 20-й минуте отличился Дмитрий Шишин, а Кирилл Романов отметился дублем, забив два мяча на 24-й и 31-й минутах.

Полуфинал чемпионата мира состоится 30 ноября. России предстоит сыграть с победителем матча Италия — Швейцария.

Сборная Бразилии является самой титулованной командой в пляжном футболе. Они становились чемпионами мира 14 раз.

Подробнее на РБК