Обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу Россия

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Игра проходила в парагвайской столице Асуньсон и завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Михаила Лихачева.
До конца второго периода российская сборная уступала бразильцам со счетом 1:3. Первый гол забил Федор Земсков на второй минуте матча. На 20-й минуте отличился Дмитрий Шишин, а Кирилл Романов отметился дублем, забив два мяча на 24-й и 31-й минутах.
Полуфинал чемпионата мира состоится 30 ноября. России предстоит сыграть с победителем матча Италия — Швейцария.
Сборная Бразилии является самой титулованной командой в пляжном футболе. Они становились чемпионами мира 14 раз.
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