Воруют до 250 кубометров воды из теплосистемы 300 домов в сутки неизвестные бизнесмены в Бердске

Поиск расхитителей продолжается второй день. В течение рабочего дня происходит веерное отключение отопления.

Из-постоянной подпитки котельной «Вега» жители 300 домов могут остаться без отопления

Продолжают искать производства, ворующие горячую воду из теплосистемы, сотрудники КБУ Бердска. Ежесуточные потери сетевой воды доходят до 250 кубометров. Порывов нигде не обнаружено. Единственный вывод — воду воруют.

— Расхитителей пока не нашли. Поиск продолжается. В течение дня происходит веерное отключение отопления, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Напомним, с 28 ноября отключают отопление в домах, чтобы найти расхитителей горячей воды из батарей, сотрудники КБУ. Все потому что в течении двух недель на котельной «Вега» повышена подпитка. Сверхнормативная подпитка котельной несет угрозу системы теплоснабжения всей зоны работы котельной, это порядка 300 жилых домов. В случае аварийной ситуации на сетях, объема подпиточных аккумуляторных баков не хватит и остановится котельная, люди останутся в мороз без тепла.

Есть предположение, что происходит хищение теплоносителя, поэтому запланировано временное отключение потребителей от котельной «Вега», для проверки на предмет хищения.

По словам замдиректора про строительству и общим вопросам КБУ Александра Алексеенко, потребители даже не заметят отключения тепла. Происходит веерное отключение, буквально на 10 минут, и смотрится состояние подпитки. Дальше идет локализация тех мест, где идет авария или кража. Ни жители, ни потребители это никаким образом не ощутят. Использовать воду из системы отопления, скорее всего, могут какие-то производственники, предположил Александр Алексеенко.