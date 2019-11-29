Гороскоп на 29 ноября: Рыб посетит Муза, а Близнецов ждёт сюрприз

Самых активных знаков зодиака ожидает карьерный рост. Ну а тем, кому лень налаживать деловые связи, гороскоп сулит везение в сфере личных взаимоотношений.

Сегодняшний день, 29 ноября, звезды советуют посвятить решению служебных вопросов. Самых активных знаков зодиака ожидает карьерный рост. Ну а тем, кому лень налаживать деловые связи, гороскоп сулит везение в сфере личных взаимоотношений. Главное, чаще прислушиваться к подсказкам интуиции — она знает, что нам нужно для счастья.

Овны, сегодня на вас навалятся заботы и хлопоты, связанные с бытом. День подходит для начала ремонта, но если вы не хотите шуметь и пылить, ограничьтесь уборкой. Только не забудьте собрать семейный совет. Возможно, у ваших любимых родственников совсем другие планы, и они уже пригласили гостей на вечернее чаепитие.

Тельцы, сегодня у вас появится возможность найти интересную подработку. Но для начала поинтересуйтесь мнением друзей — возможно, они поделятся полезной информацией. В сфере личных взаимоотношений без перемен. Для свободных представителей знака прогноз другой — Купидон обещал какое-то необычное знакомство.

Близнецы, старайтесь спокойнее относиться к претензиям, которые высказываются в ваш адрес — всем, как говорится, не угодить. В целом этот день пройдет неплохо и, в конце концов, отношения с окружающими наладятся. Вечером ожидаются приятные сюрпризы на любовном фронте — «половинка» осознала свои ошибки и готова помириться.

Раки, старайтесь быть приветливыми и дружелюбными — тогда и день пройдет на позитиве, и общение с окружающими будет теплым и гармоничным. И доверяйте своей интуиции, особенно при решении денежных вопросов. На любовном небосклоне сегодня скучно — Купидон советует воспользоваться паузой и разобраться в своих чувствах.

Львы, главной темой этих суток станут деньги — вернее, их нехватка. Не переживайте, а поищите новую подработку. Обратитесь за помощью к друзьям или посоветуйтесь со своими влиятельными знакомыми. В темное время суток возможны проблемы личного характера. Ничего серьезного, но выяснение отношений желательно отложить.

Девы, этот день отлично подходит для публичных выступлений. Вы сумеете убедить в своей правоте и партнеров, и конкурентов, главное, не стесняться. Ну а вечер лучше всего посвятить решению хозяйственных проблем. Организуйте генеральную уборку, переставьте мебель и избавьтесь от накопившегося хлама — домовой будет доволен.

Весы, воздержитесь от выяснения отношений с партнерами. Звезды обещают сложный день, и вы можете нечаянно поссориться с людьми, которые могут пригодиться в будущем. На любовном небосклоне сегодня сияет солнышко — Купидон всерьез озаботился вашей личной жизнью и решил наколдовать интересное и приятное знакомство.

Скорпионы, посвятите сегодняшний день поиску удовольствий. Звезды говорят о культурных развлечениях. Посетите выставку местных художников, почитайте классику или пообщайтесь с интересными людьми. А потом поделитесь впечатлениями с друзьями — они с удовольствием поддержат беседу (ну и придумают новую забаву).

Стрельцы, старайтесь внимательно отнестись к своим сегодняшним сновидениям. Возможно, Вселенная намекает на какое-то интересное и необычное событие, которое скоро произойдет, или дает подсказку. А при решении лично-любовных проблем доверяйте только своей интуиции — чутье у вас на высоте, и вы не ошибетесь.

Козероги, сегодня вы станете сентиментальными. Из-за чьей-то критики расстраиваетесь, из-за обидных слов грустите и замыкаетесь. Звезды советуют успокоиться — вы самые чудесные знаки зодиака, а всяких неприятных ребят можно просто проигнорировать. Вечер посвятите общению с детьми — они хотят поделиться новостями.

Водолеи, сегодня звезды сулят неплохой день и советуют больше отдыхать. Так что откажитесь от дополнительной работы и научитесь говорить слово «нет» своим приставучим знакомым и коллегам. Вечер проведите в компании друзей. Они точно не станут доставать своими проблемами и постараются вас развеселить.

Рыбы, звезды сказали, что вас посетит Муза — посвятите день творчеству, и ваши таланты непременно заметят. Но самые интересные идеи придержите при себе — завистники не дремлют и мечтают вам напакостить. Сегодняшний вечер подарит возможность увидеться со старыми друзьями — новости, которые вам расскажут, будут приятными.

Источник: АиФ