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Лишили 1,6 млн рублей на квартиру 97-летнюю фронтовичку Марию Левину из Бердска

12:56 29.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Средства вернут в бюджет Новосибирской области. Мария Игнатьевна отказалась брать деньги и переезжать из своего щитового домика, признанного аварийным. Хотя со слезами умоляла президента переселить ее в благоустроенное жилье.

Лишили 1,6 млн рублей на квартиру 97 летнюю фронтовичку Марию Левину из Бердска
Марии Левиной, воевавшей на Северном фронте, в сентябре 2019 года исполнилось 97 лет

Уговорить фронтовичку Марию Левину взять 1,6 млн рублей на покупку квартиры чиновникам Бердска не удалось. И теперь деньги, предназначавшиеся Марии Игнатьевне по президентской программе, муниципалитет вернет в областной бюджет. Об этом сегодня, 29 ноября, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» и. о. главы города Владимир Захаров.

Решение о возвращении средств в бюджет приняла межведомственная комиссия после встречи с участницей Великой Отечественной войны. Комиссию создали специально, чтобы определить судьбу жилья Марии Игнатьевны, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Комиссионно решили субсидию, которую дала область, вернуть в бюджет, поскольку у нас нет оснований для выдачи ей денег. Таково было ее решение. Официально она заявления не написала, но, к сожалению, она потеряла право — перестала быть нуждающейся в улучшении жилищных условий. Мы были у нее, разговаривали с ней. Она устно заявляет, что квартира ей не нужна, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Напомним, Марии Левиной областной бюджет выделил по президентской программе обеспечения благоустроенным жильем фронтовиков 1,6 млн рублей. На эти деньги предполагалось купить Марии Игнатьевне квартиру. Этого она добивалась, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 2015 года. Она плакала и обращалась к Путину, когда узнала, что в получении квартир ее обошли вдовы умерших фронтовиков.

В 2019-м ее щитовой домик 1961 года постройки признали аварийным, непригодным для проживания, что позволило ей претендовать на улучшение жилищных условий по федеральной программе. И пока длились эти формальности, благотворительный фонд «+7» подарил Марии Левиной квартиру с обстановкой. В октябре она решила отказаться от 1,6 млн государственных рублей — дескать, квартира у нее уже есть.

— От нее не поступило официального отказа от денег, но и никаких действий она не предпринимает, которые позволили бы нам действовать, — комментировал  Захаров.

По его словам, под действиями понимается необходимость прописать ее 68-летнего сына на новой, подаренной фондом жилплощади. Иначе Мария Игнатьевна не будет считаться нуждающейся в улучшении жилищных условий.

И вот участница Великой Отечественной войны высказала желание жить в своем стареньком доме до конца дней. То есть она не собирается переезжать и в имеющееся у нее благоустроенное жилье от фонда. Эта квартира после смерти Марии Левиной останется ее сыну Борису Александровичу. А он не хочет выписываться из частного дома, где живет с матерью, опасаясь потерять права на него.

Владимир Захаров, который принимал непосредственное участие и в признании щитового домика Левиных непригодным для проживания, и в выбивании средств, считает возмутительным тот факт, что «подняли на уши» чиновников, СМИ, требовали «справедливости» с 2015 года, а когда вопрос решился, заявили, что «ничего не надо».

В октябре бюджет Новосибирской области перечислил Бердску 1,6 млн рублей на покупку квартиры для Марии Игнатьевны. Жилье она вправе была выбрать сама. Но теперь оно оказалось ей не нужно. Деньги вернутся в областную казну.

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