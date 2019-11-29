В помойку превратили лифт на мосту через трассу Р-256 в Севером микрорайоне Бердска

Предусмотренный проектом подъемник на надземном переходе никогда не будет работать. Власть не может себе позволить посадить туда охранника с допуском к опасным механизмам.

В стеклянную шахту лифта бросают мусор

— Помните, с каким пафосом открывали мост в Северном микрорайоне, рассказывали про подъемники, что позволят быть инвалидам более мобильными? Доказывали, что данные подъемники это прогресс для Бердска, а по итогу разруха. Кто за это в ответе? — обратился в редакцию читатель «Курьер. Среда. Бердск», запечатлевший на фото, во что сейчас превратился лифт на пешеходном мосту — в помойку.

И действительно, когда в апреле 2012 года 76-метровую переправу через трассу Р-256 открывал в районе ГИБДД тогдашний мэр Бердска Илья Потапов, действительно было много восторгов. Строители хвастались антивандальным пластиком и подъемником для маломобильных пешеходов. 7,5 лет назад мэрия, как эксплуатирующая организация, раздумывала, как их использовать. Можно выдать ключи от подъемников всем маломобильным бердчанам или посадить около моста человека, который будет открывать кабины.

Потом посыпались претензии от жителей, что за пешеходным мостом не следят: везде пыль и грязь, ступени разрушаются, освещение в темное время суток отсутствует, поэтому он представляет опасность.

Летом 2018 года мост через трассу в Северном микрорайоне отремонтировали за 183 тыс. рублей. Ремонт перехода выполнили по муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 года». Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет 2 года. Гарантия предполагает устранение подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

Спустя полтора года мост опять требует внимания муниципалитета. Мусор в кабине лифта и надписи на стенах и. о. главы Бердска Владимир Захаров пообещал убрать. Но подъемник работать не будет, уверен чиновник.

— Лифт не был сдан в эксплуатацию. Как он может работать на пешеходном мосту, находящемся на окраине города и не имеющем охраны? Я таких объектов не знаю. Маловероятно, что лифт вообще когда-нибудь заработает, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск Владимир Николаевич сегодня, 29 ноября, признавшись, что давно там не был. — Я обязательно съезжу и посмотрю. Но как может работать подъемник при таком варварском отношении к имуществу?

По словам Захарова, мост как потенциально опасный объект должен находиться на контроле Ростехнадзора. А чтобы работал лифт, нужно организовать пост охраны, что пока невозможно.

— Это механизмы. Специалист должен обучаться, сдавать экзамены, получать допуск и отвечать головой за лифт. Как это происходит в жилых домах, — провел параллель замглавы.

На мосту, что возле бердского вокзала, подъемник тоже не работает, как и на надземном переходе через трассу в Речкуновке. Вопрос, зачем изначально предусмотрели лифт на мосту в Северном микрорайоне, не придумав, как им будут пользоваться, стоит отнести проектировщикам и тем, кто проект заказывал за бюджетные деньги. Доступная среда на бумаге.