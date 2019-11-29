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Сосиски и рыбу почти на 700 тыс. рублей закупает на 2020 год ЦГБ Бердска

17:15 29.11.2019 Фото: АБ "Гвардия"
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Горбольница на торгах покупает также яйца, бройлеров, лапшу, крупу, соль и другие продукты. Пациенты стационаров не останутся голодными.

Сосиски и рыбу почти на 700 тыс. рублей закупает на 2020 год ЦГБ Бердска
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Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Сосиски и рыбу почти на 700 тыс. рублей закупает на 2020 год ЦГБ Бердска

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Бердская горбольница в ноябре объявила несколько аукционов на покупку продуктов питания. Некоторые из них уже состоялись, определились победители, предложившие наименьшую цену.

Например, поставлять в ЦГБ Бердска рыбу лососевую мороженную без головы будет ООО «Медиана-Н». Компания предложила стоимость почти в два раза ниже максимально возможной — в 484 тыс. рублей. Поставщик предоставит заявленный продукт за 262 тыс. рублей. Аукцион состоялся 27 ноября.

Товар поставят в больничные корпуса, расположенные на ул. Боровой, а также в наркологическое и пульмонологическое отделение на ул. Попова. Срок поставки рыбы — с 1 января по 31 декабря 2020 года.

27 ноября также выбран поставщик сосисок категории Б в стационары горбольницы. Заявленная максимальная цена контракта — 184 тыс. рублей за 860 кг на год.

Победителем электронного аукциона признано ООО «Фрегат», снизившее первоначальную стоимость на 21%. Бердская ЦГБ заплатит компании за поставку сосисок 145 тыс. рублей.

Если на заключение контракта на мороженную рыбу было 3 претендента. То сосиски оказались более популярными среди предпринимателей — в аукционе участвовало 4 фирмы и один ИП.

В процессе приема заявок находятся аукционы на покупку лапши, крупы, яиц и кур-бройлеров. Кроме того, горбольница намерена приобрести 16 кг соли. Так что голодными пациенты стационаров не останутся.

За продукты бердская ЦГБ платит из средств, которые выделяет ей областной бюджет на текущую деятельность.

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