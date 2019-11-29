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Госпитализировали после отказа 83-летнюю старушку-диабетика с распухшей ногой и сочащейся из нее лимфой врачи Бердска

16:15 29.11.2019, Алена Романцова Фото: ru.m.wikipedia.org
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Бабушку направил на лечение в стационар терапевт. Но по приезду врачи обосновали отказ отсутствием мест в поликлинике и легким течением болезни. Ситуацию взял на контроль новый начмед горбольницы Марат Зарипов.

Госпитализировали после отказа 83 летнюю старушку диабетика с распухшей ногой и сочащейся из нее лимфой врачи Бердска
У старушки 83 лет диабет, но ее не приняли в стационар
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Госпитализировали после отказа 83 летнюю старушку диабетика с распухшей ногой и сочащейся из нее лимфой врачи Бердска

Госпитализировали после отказа 83-летнюю старушку-диабетика с распухшей ногой и сочащейся из нее лимфой врачи БердскаСкрыла пневмонию и написала ложный диагноз ребенку педиатр в поликлинике БердскаЕщё 51 новостей

Положили в больницу бабушку-диабетика с сочащейся опухшей ногой. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал ее внучка Юлия 29 ноября. Напомним, отказали в госпитализации Юлии Шипилиной 83 лет из Бердска. На лечение в хирургическое отделение поликлиники №2 Бердска ее направил терапевт, но когда ее привезла туда дочь, то прозвучал отказ. Врачи объяснили это тем, что в ноге еще нет трофических язв. А также в стационаре не было мест.

— В понедельник приехал тот же хирург и определил бабушку в больницу. Ей вызвали гематолога и провели уже хорошее лечение. Сейчас ей гораздо легче, — рассказала Юлия сегодня, 29 ноября.

Бабушка лежала раньше с таким же диагнозом в поликлинике, у нее диабет. В диагнозе у бабушки стоит «рожистое воспаление, диабетическая стопа». По словам медиков старушка сама не хотела, чтобы ее госпитализировали. Но Юлия Шипилина сказала «Курьер. Среда. Бердск», что она была не против лечения в больнице.

— У меня просто спросили, где лучше мне будет, я сказала, кончено, дома, чем в общей палате. Мы уже люди старенькие, надо чтобы туалет рядышком был. Поэтому они и решили, что мы отказываемся, — рассказывала Юлия Дмитриевна 22 ноября.

Главный врач Центральной городской больницы Алла Дробинская перенаправила «Курьер. Среда. Бердск» на начмеда Марата Зарипова. 21 ноября он ответил, что возьмет ситуацию на контроль.

С понедельника 25 ноября Юлия Шипилина уже проходит лечение в стационаре и идет на поправку.

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