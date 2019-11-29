Новый сезон 2019/2020 по Dota 2! Готов к игре?

Конечно, в начале года немного больших соревнований, за которыми могли бы следить истинные болельщики данной дисциплины кибер спорта. Зато в конце этого года проходят квалификации к Мажорам и Минорам, в которых могут проявить себя так называемые «тёмные лошадки» и команды-новички.

DreamLeguae 2013 Major

Первый Мажор года, которому суждено пройти в Лейпциге, безусловно, знаменательное событие для любителей Dota 2. Так почему бы не понаблюдать за квалификациями на турнир, которые пройдут с 28 по 30 ноября, в зонах Северной Америки, Европы, Южной Америки, Китая ну и конечно же СНГ. При этом позже всего будут соревноваться команды из Северной Америки – в два последних дня квалификации.

Квалификация должна решить, какие два коллектива от каждой зоны отправятся участвовать в закрытых отборочных турнирах, проведение которых планируется с первого по шестое декабря.

Главное же событие турнира планируется в Лейпциге, и пройдёт с 18 по 26 января в течение недели. Победитель турнира WePlay! Bukovel Minor 2020 и разыграет приз с пятнадцатью командами, которые разделятся, согласно квотам (Китай, Азия и Северная Америка получат по три квоты, остальные зоны представят на турнире по две команды).

Valve снова выбирает Украину

WePlay! Bukovel Minor 2020 станет уже вторым минором, который Valve поручает проводить на территории Украины. Но в этот раз он пройдёт не в многомиллионном Киеве, а в маленьком городке Буковиле. С одной стороны это большой плюс для популяризации киберспорта, с другой – шаг к оптимизации заполнения зала. Ведь ни для кого не секрет что внимание к минорам куда меньше, чем к Мажорам. Турнир обещает быть захватывающим, ведь участники разыграют главный приз турнира – 300 000 $ победителю, а общий призовой фонд составит один миллион долларов. Ну и конечно же, не стоит забывать про 4 850 очков DPC для триумфатора турнира. Очень большим стимулом к участию также является прямой выход победителя турнира в Украине на Мажор в Лейпцице, который пройдёт в начале года.

ONE Esports World Pro Invitational Singapore

ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore пройдет с 17 по 22 декабря на площадке Singapore Indoor Stadium. НЕсмотря на тот факт. Что турнир не войдет в сезон Dota Pro Circuit 2019/2020, полумиллионный призовой фонд, а также наличие очень сильных участников, делают этот трунир одним из лучших турниров по Dota 2 этой зимы. Судите сами, в этом соревновании участвуют Team Liquid, Alliance, Vici Gaming, PSG LGD, Virtus Pro, Team Secret, а также коллектив из СНГ Gambit Esport. Последним пробившимся участником стала команда J.Storm, за которой также будет любопытно посмотреть как за новичком столь представительных соревнований.

Очень даже сильный состав для турнира, который не входит в сезон Dota Pro Circuit 2019/2020.

Заключение

Зима традиционно является не самым зрелищным для мира Dota 2 временем года. Главные турниры заканчиваются летом, осень проходит в тишине, а декабрь – сплошные квалификации. Однако этот год обещает стать особенным. Практически все команды, причисляющиеся к грандам игрового мира дисциплины, кроме OG, участвуют в декабрьском турнире, проводящемся в одном из «азиатских тигров» — прекрасном городе Сингапуре. Что ж, каждому любителю Dots 2 будет интересно посмотреть за обновившимися командами, в том числе за финалистом последнего International Team Liquid. Возможно, в этом году им удастся взять заветный трофей.